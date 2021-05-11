Картофельно-сырный суп с курочкой. Сытный и ароматный обед без особых усилий

Картофельно-сырный суп с курочкой — прекрасный рецепт для обеда или ужина. Простой в приготовлении и очень нежный суп понравится всем.
Картофельно-сырный суп с курочкой: ингредиенты
- Картошка — 5 шт. (пять штук)
- Куриное филе — 1 шт. (одна штука)
- Морковка — 1 шт. (одна штука)
- Сыр плавленый — 110 гр. (сто десять грамм)
- Зелень
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Лавровый лист — 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Вода — 2 л. (два литра)
Рецепт приготовления:
- Картофель очистите и нарежьте кубиками среднего размера.
- Морковь также очистите и нарежьте мелкими кубиками.
- Куриную грудку нарежьте крупными кубиками и отправьте жариться на предварительно разогретую с маслом сковороду.
- Грудку жарьте примерно 7-8 минут, постоянно переворачивая.
- Картофель и морковь опустите в кипяток и варите 15-20 минут.
- Затем добавьте мясо и проварите ещё четверть часа.
- Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист.
- Всё перемешайте, добавьте плавленый сыр.
- Сыр должен полностью раствориться, поэтому нужно хорошо перемешивать суп.
- Измельчите зелень на ваш вкус и всыпьте в суп. Перемешайте и оставьте на огне 4-5 минут.
- Суп должен немного настояться перед подачей.
Картофельно-сырный суп с курочкой получается просто великолепным.
Готовьте на здоровье!
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