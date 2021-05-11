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Картофельно-сырный суп с курочкой. Сытный и ароматный обед без особых усилий

Картофельно-сырный суп с курочкой — прекрасный рецепт для обеда или ужина. Простой в приготовлении и очень нежный суп понравится всем.

Картофельно-сырный суп с курочкой: ингредиенты

Картофельно-сырный суп с курочкой

  1. Картошка — 5 шт. (пять штук)
  2. Куриное филе — 1 шт. (одна штука)
  3. Морковка — 1 шт. (одна штука)
  4. Сыр плавленый — 110 гр. (сто десять грамм)
  5. Зелень
  6. Соль, чёрный перец — по вкусу
  7. Лавровый лист — 1-2 шт. (одна-две штуки)
  8. Вода — 2 л. (два литра)

Рецепт приготовления:

  • Картофель очистите и нарежьте кубиками среднего размера.
  • Морковь также очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  • Куриную грудку нарежьте крупными кубиками и отправьте жариться на предварительно разогретую с маслом сковороду.
  •  Грудку жарьте примерно 7-8 минут, постоянно переворачивая.
  • Картофель и морковь опустите в кипяток и варите 15-20 минут.
  • Затем добавьте мясо и проварите ещё четверть часа.
  • Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист.
  • Всё перемешайте, добавьте плавленый сыр.
  • Сыр должен полностью раствориться, поэтому нужно хорошо перемешивать суп.
  • Измельчите зелень на ваш вкус и всыпьте в суп. Перемешайте и оставьте на огне 4-5 минут.
  • Суп должен немного настояться перед подачей.

Картофельно-сырный суп с курочкой получается просто великолепным.

Картофельно-сырный суп с курочкой. Сытный и ароматный обед без особых усилий 2

Готовьте на здоровье!

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