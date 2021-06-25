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Кабачковый пирог Чистое блаженство. Заманчивая и вкусная закуска из любых овощей

Кабачковый пирог Чистое блаженство — очень вкусный, нежный и недорогой.

Кабачковый пирог Чистое блаженство: ингредиенты

Кабачковый пирог Чистое блаженство

Ингредиенты для основы:

  1. Твёрдый сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  2. Луковица — 1 шт. (одна штука)
  3. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  4. Соль — по вкусу
  5. Укроп — 2-3 веточки
  6. Молодые кабачки — 3 шт. (три штуки)

Ингредиенты для заливки:

  1. Сметана- 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Разрыхлитель — 3 гр. (три грамма)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  5. Мускатный орех — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Молодые кабачки сполосните и нарежьте тонкими пластинами. Лук нарежьте четверть кольцами, чеснок и укроп измельчите и всё перемешайте.
  • Приготовьте заливку: сметану выложите в отдельную ёмкость, тужа же вбейте яйца, добавьте перец, соль,  мускатный орех и всё тщательно перемешайте, затем добавьте разрыхлитель и вновь перемешайте.
  • Кабачки и заливку перемешайте, чтобы не было сухих мест. Заготовку оставьте на 100 минут при комнатной температуре. Осталось добавить большую часть натёртого на мелкой тёрке твёрдый сыр и всё перемешать ещё раз.
  • Выложите готовую массу в форму для выпекания, заранее смазанную маслом или застеленную в пергамент, Сверху пирог посыпьте сыром и отправьте в духовку.
  • При температуре 180 градусов  выпекайте пирог  примерно 30-40 минут.

Кабачковый пирог Чистое блаженство готов к подаче.

Кабачковый пирог Чистое блаженство. Заманчивая и вкусная закуска из любых овощей 2

Готовьте на здоровье!

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