Кабачковый пирог Чистое блаженство. Заманчивая и вкусная закуска из любых овощей

Кабачковый пирог Чистое блаженство — очень вкусный, нежный и недорогой.
Кабачковый пирог Чистое блаженство: ингредиенты
Ингредиенты для основы:
- Твёрдый сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Луковица — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Соль — по вкусу
- Укроп — 2-3 веточки
- Молодые кабачки — 3 шт. (три штуки)
Ингредиенты для заливки:
- Сметана- 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 3 гр. (три грамма)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Мускатный орех — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль и перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Молодые кабачки сполосните и нарежьте тонкими пластинами. Лук нарежьте четверть кольцами, чеснок и укроп измельчите и всё перемешайте.
- Приготовьте заливку: сметану выложите в отдельную ёмкость, тужа же вбейте яйца, добавьте перец, соль, мускатный орех и всё тщательно перемешайте, затем добавьте разрыхлитель и вновь перемешайте.
- Кабачки и заливку перемешайте, чтобы не было сухих мест. Заготовку оставьте на 100 минут при комнатной температуре. Осталось добавить большую часть натёртого на мелкой тёрке твёрдый сыр и всё перемешать ещё раз.
- Выложите готовую массу в форму для выпекания, заранее смазанную маслом или застеленную в пергамент, Сверху пирог посыпьте сыром и отправьте в духовку.
- При температуре 180 градусов выпекайте пирог примерно 30-40 минут.
Кабачковый пирог Чистое блаженство готов к подаче.
Готовьте на здоровье!
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