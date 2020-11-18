Салат с кальмарами — самый вкусный и быстрый рецепт

Друзья, сегодня вашему вниманию предлагаем салат с кальмарами самый вкусный и быстрый. Такой салат можно приготовить буквально за несколько минут, главное чтобы в холодильнике были кальмары. Салат с кальмарами подойдет для ежедневного использования, а еще если к вам неожиданно нагрянули гости.

Выход: 4 Порц.

Сложность: Просто

Подготовка: 5 мин.

Время приготовления: 5 мин.

Общ.время: 10 мин.

Салат с кальмарами очень вкусный

Очень вкусным и нежным получается салат с кальмарами. К тому же и готовится очень быстро, так как кальмары совершенно не нужно отваривать. Будет достаточно просто опустить их в кипящую воду, и подождать пока вода снова закипит. Как только вода закипела — кальмары уже готовы. Остается только собрать пену, и слить бульон. Это существенно сокращает время приготовления, и придает салату нежность.

После этого промываем кальмаров холодной проточной водой, и параллельно очищаем от всего лишнего. Делая так мы существенно упрощаем себе задачу. Кальмары чистятся очень легко, и эта операция не доставляет нам никаких сложностей.

Чтобы салат с кальмаром был не только самый вкусный и нежный, но и пикантный, с легкой «остринкой» и чудесным ароматом мы добавим в него несколько зубчиков чеснока.

Количество зубчиков зависит от ваших предпочтений.

Также в рецепте салата из кальмаров нам потребуются помидоры, которые мы порежем кубиками. В сочетании с вкусом кальмара и сыра они будут неотразимы. К тому же благодаря помидорам салат будет более сочным.

Когда все ингредиенты готовы — останется только заправить салат майонезом, и как следует все перемешать.

Ингредиенты для рецепта нежного салата с кальмарами:

400 гр. Кальмары (можно замороженные, но предварительно нужно разморозить до комнатной температуры)

200 гр. Сыр

400 гр. Помидоры

3-4 шт. Зубчика чеснока

50 гр гр. Майонез

10 гр. Специи (соль-перец по вкусу)

1 шт. веточка петрушки ( на 1 порцию)

Инструкции по приготовлению

Ингредиенты для салата с кальмарами — это все что нам понадобится

Натираем сыр на крупную терку

Нарезаем помидоры крупным кубиком

Кипитим воду, и отправляем туда кальмары, которые уже разморожены до комнатной температуры. Вода сразу перестает кипеть, и снова начинает нагреваться. Когда вода снова закипит — кальмары готовы.

Промываем кальмары под холодной проточной водой. Параллельно очищаем от пленок и посторонних частей внутри.

Высыпаем в салатницу нарезанные крупным кубиком помидоры, затем сверху высыпаем натертый сыр. Затем выдавливаем чеснок. Количество зубчиков зависит от того, насколько более нежным или более пикантным должен получится салат. В целом — по вкусу. Зубчика 3-4 должно хватить.

Нарезаем кальмары тонкими кольцами

И отправляем в салатницу к помидорам и сыру. Солим/перчим по вкусу.

Заправляем салат с кальмарами майонезом. Тем который вам нравится. Мы используем только легкий, чтобы салат не был слишком жирным.

Перемешиваем все самым тщательным образом. В целом — салат готов. Его осталось только выложить на тарелки и украсить зеленью. Мы использовали петрушку.

Ваш салат с кальмарами готов — приятного аппетита!

Заметки

Кальмары готовятся очень быстро — их нельзя передержать в кастрюле. Самый правильный ориентир готовности — это вода, которая закипела повторно, после того как вы бросили в нее кальмары.

Чтобы чистились кальмары быстро и легко — чистите их сразу после отварки, под проточной холодной водой.