Салат с кальмарами — самый вкусный и быстрый рецепт

Друзья, сегодня вашему вниманию предлагаем салат с кальмарами самый вкусный и быстрый. Такой салат можно приготовить буквально за несколько минут, главное чтобы в холодильнике были кальмары. Салат с кальмарами подойдет для ежедневного использования, а еще если к вам неожиданно нагрянули гости.
- Выход: 4 Порц.
- Сложность: Просто
- Подготовка: 5 мин.
- Время приготовления: 5 мин.
- Общ.время: 10 мин.
Салат с кальмарами очень вкусный
Очень вкусным и нежным получается салат с кальмарами. К тому же и готовится очень быстро, так как кальмары совершенно не нужно отваривать. Будет достаточно просто опустить их в кипящую воду, и подождать пока вода снова закипит. Как только вода закипела — кальмары уже готовы. Остается только собрать пену, и слить бульон. Это существенно сокращает время приготовления, и придает салату нежность.
После этого промываем кальмаров холодной проточной водой, и параллельно очищаем от всего лишнего. Делая так мы существенно упрощаем себе задачу. Кальмары чистятся очень легко, и эта операция не доставляет нам никаких сложностей.
Чтобы салат с кальмаром был не только самый вкусный и нежный, но и пикантный, с легкой «остринкой» и чудесным ароматом мы добавим в него несколько зубчиков чеснока.Количество зубчиков зависит от ваших предпочтений.
Также в рецепте салата из кальмаров нам потребуются помидоры, которые мы порежем кубиками. В сочетании с вкусом кальмара и сыра они будут неотразимы. К тому же благодаря помидорам салат будет более сочным.
Когда все ингредиенты готовы — останется только заправить салат майонезом, и как следует все перемешать.
Ингредиенты для рецепта нежного салата с кальмарами:
- 400 гр. Кальмары (можно замороженные, но предварительно нужно разморозить до комнатной температуры)
- 200 гр. Сыр
- 400 гр. Помидоры
- 3-4 шт. Зубчика чеснока
- 50 гр гр. Майонез
- 10 гр. Специи (соль-перец по вкусу)
- 1 шт. веточка петрушки ( на 1 порцию)
Инструкции по приготовлению
Заметки
Кальмары готовятся очень быстро — их нельзя передержать в кастрюле. Самый правильный ориентир готовности — это вода, которая закипела повторно, после того как вы бросили в нее кальмары.
Чтобы чистились кальмары быстро и легко — чистите их сразу после отварки, под проточной холодной водой.
Используйте большую салатницу на указанное количество ингредиентов — тогда перемешивать будет гораздо удобнее.
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