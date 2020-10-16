Розовый зефир: сладкий, вкусный зефир понравится всем!

Розовый зефир – настоящее лакомство! Он получается таким нежным, таким воздушным!
Розовый зефир: ингредиенты
- 200 (двести) гр – сахара
- 450 (четыреста пятьдесят) гр – малины
- 200 (двести) гр – яичного белка
- 200 (двести) гр – жирных сливок
- 1 (одна) ст. ложка – желатина
Розовый зефир: рецепт
- Малину желательно брать свежую. Но можно конечно и консервированную, если вдруг решили полакомиться зефирками в зимний период
- Малину аккуратно промойте. Перетрите тщательно через сито. Затем добавьте к малине сахар и размешайте
- Желатин разведите в двух стаканах теплой воды
- Отделите желтки от белков
- Белки положите в холодильник
- Малину с сахаром отправьте на огонь и варить до загустения. Постоянно помешивайте ее. Смесь не должна подгореть
- Дайте малине остыть немного
- Взбейте охлажденные белки и влейте в малину. Перемешайте
- Затем потихоньку добавляйте желатин
- Вот и все. Разлейте массу по формочкам. У меня например формы из под кексиков и отправьте в холодильник на несколько часов
Розовый зефир готов!
Зефир получился очень ароматным, вкусным и аппетитным!
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