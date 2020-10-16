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Розовый зефир: сладкий, вкусный зефир понравится всем!

Розовый зефир – настоящее лакомство! Он получается таким нежным, таким воздушным!

Розовый зефир: ингредиенты

Розовый зефир

  1. 200 (двести) гр – сахара
  2. 450 (четыреста пятьдесят) гр – малины
  3. 200 (двести) гр – яичного белка
  4. 200 (двести) гр – жирных сливок
  5. 1 (одна) ст. ложка – желатина

Розовый зефир: рецепт

Розовый зефир

  • Малину желательно брать свежую. Но можно конечно и консервированную, если вдруг решили полакомиться зефирками в зимний период
  • Малину аккуратно промойте. Перетрите тщательно через сито. Затем добавьте к малине сахар и размешайте
  • Желатин разведите в двух стаканах теплой воды
  • Отделите желтки от белков
  • Белки положите в холодильник
  • Малину с сахаром отправьте на огонь и варить до загустения. Постоянно помешивайте ее. Смесь не должна подгореть
  • Дайте малине остыть немного
  • Взбейте охлажденные белки и влейте в малину. Перемешайте
  • Затем потихоньку добавляйте желатин
  • Вот и все. Разлейте массу по формочкам. У меня например формы из под кексиков и отправьте в холодильник на несколько часов

Розовый зефир готов!

Розовый зефир

Зефир получился очень ароматным, вкусным и аппетитным!

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