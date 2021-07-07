Скатерть-Самобранка

5 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Свекольная икра Пикантная. Обалденная закуска на зиму

Свекольная икра Пикантная получается очень вкусной и ароматной, из неё можно готовить также разные блюда.

Свекольная икра Пикантная: ингредиенты

Свекольная икра Пикантная

  1. Свекла – 2 кг. (два килограмма)
  2. Помидоры – 750 г. (семьсот пятьдесят грамм)
  3. Болгарский вопрос – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  4. Репчатый лук – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  5. Растительное масло – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  6. Сахар – 100 г. (сто грамм)
  7. Чеснок – 100 г. (сто грамм)
  8. Уксус 9% — 75 мл. (семьдесят пять миллилитров)
  9. Соль – 30 г. (тридцать грамм)

Способ приготовления:

  • Натрите на тёрке свеклу, кольцами нарежьте помидоры, а лук полукольцами. Продавите через пресс чеснок. Нарежьте соломкой перец.
  • Масло раскалите и обжарьте лук, после добавьте помидоры и тушите 5 минуток.
  • После добавьте перец и массу снова доведите о кипения.
  • Залейте уксус, перемешайте и добавьте свеклу, посолите, добавьте сахар. Перемешайте, доведите до кипения и пол часика держите на огне.
  • Добавьте после чеснок, перемешайте снова и разложите сразу по горячими стерилизованным банкам.
  • Закатайте хорошенько, переверните вверх дном, закутайте до остывания.

Свекольная икра Пикантная — безумно вкусная и полезная.

Свекольная икра Пикантная. Обалденная закуска на зиму 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх