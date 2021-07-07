Свекольная икра Пикантная. Обалденная закуска на зиму

Свекольная икра Пикантная получается очень вкусной и ароматной, из неё можно готовить также разные блюда.
Свекольная икра Пикантная: ингредиенты
- Свекла – 2 кг. (два килограмма)
- Помидоры – 750 г. (семьсот пятьдесят грамм)
- Болгарский вопрос – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Репчатый лук – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Растительное масло – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Чеснок – 100 г. (сто грамм)
- Уксус 9% — 75 мл. (семьдесят пять миллилитров)
- Соль – 30 г. (тридцать грамм)
Способ приготовления:
- Натрите на тёрке свеклу, кольцами нарежьте помидоры, а лук полукольцами. Продавите через пресс чеснок. Нарежьте соломкой перец.
- Масло раскалите и обжарьте лук, после добавьте помидоры и тушите 5 минуток.
- После добавьте перец и массу снова доведите о кипения.
- Залейте уксус, перемешайте и добавьте свеклу, посолите, добавьте сахар. Перемешайте, доведите до кипения и пол часика держите на огне.
- Добавьте после чеснок, перемешайте снова и разложите сразу по горячими стерилизованным банкам.
- Закатайте хорошенько, переверните вверх дном, закутайте до остывания.
Свекольная икра Пикантная — безумно вкусная и полезная.
Приятного аппетита!
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