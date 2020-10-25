Яблочные оладьи: вкуснейший завтрак или десерт

Яблочные оладьи! Приготовьте-ка утром вкуснейший завтрак для всей семьи. Яблочные оладьи, рецепт приготовления которых мы выкладываем ниже, получаются очень вкусными, нежными, с ярким вкусом печеных яблок. К тому же они еще и довольно-таки сытные. Эти оладьи можно подавать не только на завтрак, но и на десерт к чаю.
Яблочные оладьи: ингредиенты
- четыре яблока (желательно брать кислые)
- одно яйцо
- щепотка соли
- две столовые ложки сахарного песка
- половина стакана муки
Яблочные оладьи: как приготовить
- Яблоки хорошо помыть, очистить от кожуры и натереть на крупной терке в глубокую миску.
- Туда же вбить яйцо.
- Всыпать соль и сахарный песок.
- В ту же миску просеять полстакана муки.
- Все хорошо перемешать.
- В сковородку влить растительное масло и хорошо его разогреть.
- Яблочное тесто по одной столовой ложке выкладывать на сковороду.
- Прожаривать яблочные оладьи нужно с обеих сторон до получения золотистой корочки.
- Прожаренные яблочные оладьи выложить на бумажные салфетки, чтобы убрать весь лишний жир.
Вот и приготовили вкуснейший завтрак для всей семьи.
Переложите яблочные оладьи на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу со свежезаваренным крепким чаем, медом или джемом.
Ах, какая вкуснятина – пальчики оближешь!Настоящая яблочная сказка! Что еще нужно для приятного чаепития в кругу семьи и друзей?
Обратите внимание на наш рецепт, он Вам точно очень пригодится.
Яблочные оладьи: готовы
Приятного аппетита!
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