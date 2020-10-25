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Яблочные оладьи: вкуснейший завтрак или десерт

Яблочные оладьи! Приготовьте-ка утром вкуснейший завтрак для всей семьи. Яблочные оладьи, рецепт приготовления которых мы выкладываем ниже, получаются очень вкусными, нежными, с ярким вкусом печеных яблок. К тому же они еще и довольно-таки сытные. Эти оладьи можно подавать не только на завтрак, но и на десерт к чаю.

Яблочные оладьи: ингредиенты

  • четыре яблока (желательно брать кислые)

Яблочные оладьи

  • одно яйцо
  • щепотка соли
  • две столовые ложки сахарного песка
  • половина стакана муки

Яблочные оладьи: как приготовить

  • Яблоки хорошо помыть, очистить от кожуры и натереть на крупной терке в глубокую миску.

Яблочные оладьи

  • Туда же вбить яйцо.
  • Всыпать соль и сахарный песок.
  • В ту же миску просеять полстакана муки.
  • Все хорошо перемешать.
  • В сковородку влить растительное масло и хорошо его разогреть.

Яблочные оладьи

  • Яблочное тесто по одной столовой ложке выкладывать на сковороду.
  • Прожаривать яблочные оладьи нужно с обеих сторон до получения золотистой корочки.
  • Прожаренные яблочные оладьи выложить на бумажные салфетки, чтобы убрать весь лишний жир.

Вот и приготовили вкуснейший завтрак для всей семьи.

Переложите яблочные оладьи на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу со свежезаваренным крепким чаем, медом или джемом.

Яблочные оладьи

Ах, какая вкуснятина – пальчики оближешь!

Настоящая яблочная сказка! Что еще нужно для приятного чаепития в кругу семьи и друзей?

Обратите внимание на наш рецепт, он Вам точно очень пригодится.

Яблочные оладьи: готовы

Приятного аппетита!

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