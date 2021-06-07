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Традиционная болгарская закуска. Она съедается быстрее мяса

Традиционная болгарская закуска  получается невероятно вкусной. Такое блюдо не задержится на столе слишком долго,

Традиционная болгарская закуска: ингредиенты

Традиционная болгарская закуска. Она съедается быстрее мяса 4

  1. Перец болгарский — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Петрушка — 100 гр. (сто грамм)
  3. Кинза — 100 гр. (сто грамм)
  4. Чеснок — (одна головка)
  5. Острый перец — 1 шт. (одна штука)
  6. Соль

Способ приготовления:

Традиционная болгарская закуска. Она съедается быстрее мяса 5

  • Сперва подготовьте перец, аккуратно удалите сердцевину и семена, не повредив перец. Затем каждый перец разрежьте на четыре части.
  • Приготовьте маринад: в один литр воды добавьте 100 гр. соли, 120 гр. сахара, чайную ложку семян кориандра, два лавровых листа, 10 горошин душистого перца, 120 миллилитров растительного масла и 150 миллилитров уксуса. Поставьте маринад на плиту и доведите до кипения. После того, как маринад закипит, опустите в него перцы и проварите на слабом огне 3 минуты.
  • Затем перцы переложите в отдельную ёмкость и дайте им остыть. нашинкуйте зелень в другую миску и нарежьте туда же чеснок и острый перец.
  • Перцы засыпьте получившейся смесью а затем залейте тем маринадом, в котором он варился. Накройте крышкой, сверху поставьте гнёт и оставьте в холодильник на 12 часов.

Традиционная болгарская закуска. Она съедается быстрее мяса 6

Традиционная болгарская закуска: Видео

Приятного аппетита!

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