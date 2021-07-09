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Фитнес-салат Баланс. Оригинальное сочетание свеклы с сыром Фета

Фитнес-салат Баланс: ингредиенты

Фитнес-салат Баланс

  1. Сыр Фета моцарелла или брынза – 70 г. (семьдесят грамм)
  2. Свекла – 1 шт. (одна штука)
  3. Морковь – 300 г. (триста грамм)
  4. Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  5. Фиолетовая луковица – 1 шт. (одна штука)
  6. Чеснок – 2 д. (две дольки)
  7. Оливковое масло – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  8. Очищенные чёрные семечки – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  9. Красный винный уксус – 5 ст. л. (пять столовых ложки)
  10. Листы мелиссы или мяты – 5-10 шт. (пять-десять штук)
  11. Чёрный, молотый перец – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  12. Сушёное орегано – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  13. Мелкая морская соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • На тёрке для корейской морковки натрите сырые овощи. Нарежьте тонкими полукольцами лук. Раскрошите сыр руками. Все ингредиенты в отдельной посуде.
  • Для заправки 3 ст. л. оливкового масла смешайте с винным уксусом. Положите туда мёд, чеснок, перец, орегано и соль. Тщательно смешайте всё.
  • Полейте сыр 1 ст. л. оливкового масла.
  • Овощи выложите в большой салатник. Отправьте туда семечки и залейте заправкой. Сверху-сыр.
  • Салат готов к подаче. Украсьте листами мяты или мелиссы.

Фитнес — салат Баланс — оригинальный и полезный.

Фитнес-салат Баланс. Оригинальное сочетание свеклы с сыром Фета 2

Приятного аппетита!

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