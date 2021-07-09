Фитнес-салат Баланс. Оригинальное сочетание свеклы с сыром Фета

Фитнес-салат Баланс: ингредиенты
- Сыр Фета моцарелла или брынза – 70 г. (семьдесят грамм)
- Свекла – 1 шт. (одна штука)
- Морковь – 300 г. (триста грамм)
- Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Фиолетовая луковица – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 2 д. (две дольки)
- Оливковое масло – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Очищенные чёрные семечки – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Красный винный уксус – 5 ст. л. (пять столовых ложки)
- Листы мелиссы или мяты – 5-10 шт. (пять-десять штук)
- Чёрный, молотый перец – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Сушёное орегано – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Мелкая морская соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- На тёрке для корейской морковки натрите сырые овощи. Нарежьте тонкими полукольцами лук. Раскрошите сыр руками. Все ингредиенты в отдельной посуде.
- Для заправки 3 ст. л. оливкового масла смешайте с винным уксусом. Положите туда мёд, чеснок, перец, орегано и соль. Тщательно смешайте всё.
- Полейте сыр 1 ст. л. оливкового масла.
- Овощи выложите в большой салатник. Отправьте туда семечки и залейте заправкой. Сверху-сыр.
- Салат готов к подаче. Украсьте листами мяты или мелиссы.
Фитнес — салат Баланс — оригинальный и полезный.
Приятного аппетита!
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