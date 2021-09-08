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Капустный салат Восхищение. Подойдёт к любому случаю

Капустный салат Восхищение получается безумно вкусным и полностью оправдывает своё название.

Капустный салат Восхищение: ингредиенты

Капустный салат Восхищение

  1. Огурцы — 2 шт. (две штуки)
  2. Капуста — 200 гр. (двести грамм)
  3. Сельдерей — 100 гр. (сто грамм)
  4. Мясо копчёной куриной грудки — 300 гр. (триста грамм)
  5. Зелёный лук
  6. Зелень

Соус:

  1. Сметана — 100 гр. (сто грамм)
  2. Чеснок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Соль, перец — по вкусу

Приготовление блюда:

  • Нашинкуйте капусту на тёрке для моркови по-корейски и выложите в миску.
  • Копчёную куриную грудку нарежьте небольшими кусками.
  • Сельдерей разрежьте на пластинки, затем нарежьте на мелкие кусочки.
  • Огурцы нарежьте тонкой соломкой.
  • Переложите все ингредиенты в миску.
  • Затем в сметану добавьте соль, перец, горчицу, пропущенный через пресс чеснок и перемешайте, готовый соус добавьте в салат, перемешайте и подавайте к столу.

Капустный салат Восхищение — интересный и вкусный

Капустный салат Восхищение. Подойдёт к любому случаю 4

Приятного аппетита!

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