Капустный салат Восхищение. Подойдёт к любому случаю

Капустный салат Восхищение получается безумно вкусным и полностью оправдывает своё название.
Капустный салат Восхищение: ингредиенты
- Огурцы — 2 шт. (две штуки)
- Капуста — 200 гр. (двести грамм)
- Сельдерей — 100 гр. (сто грамм)
- Мясо копчёной куриной грудки — 300 гр. (триста грамм)
- Зелёный лук
- Зелень
Соус:
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Чеснок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление блюда:
- Нашинкуйте капусту на тёрке для моркови по-корейски и выложите в миску.
- Копчёную куриную грудку нарежьте небольшими кусками.
- Сельдерей разрежьте на пластинки, затем нарежьте на мелкие кусочки.
- Огурцы нарежьте тонкой соломкой.
- Переложите все ингредиенты в миску.
- Затем в сметану добавьте соль, перец, горчицу, пропущенный через пресс чеснок и перемешайте, готовый соус добавьте в салат, перемешайте и подавайте к столу.
Капустный салат Восхищение — интересный и вкусный
Приятного аппетита!
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