Пирог из яблок и овсянки. Вкусный и полезный пирог

Пирог из яблок и овсянки готовится из самых обычных продуктов, но получается он таким полезным и нежным! Я полюбила этот рецепт с первого раза. Попробуйте и вы!

Пирог из яблок и овсянки: ингредиенты

160 (сто шестьдесят) гр — сахара щепотка соли 120 (сто двадцать) гр — сливочного масла 3 (три) шт — яиц 100 (сто) гр — муки 150 (сто пятьдесят) гр — овсяных хлопьев 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя 1 (одна0 ч. ложка — корицы 4 (четыре) шт — яблок лимон или апельсин

Рецепт приготовления: