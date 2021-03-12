Пирог из яблок и овсянки. Вкусный и полезный пирог

Пирог из яблок и овсянки готовится из самых обычных продуктов, но получается он таким полезным и нежным! Я полюбила этот рецепт с первого раза. Попробуйте и вы!
Пирог из яблок и овсянки: ингредиенты
- 160 (сто шестьдесят) гр — сахара
- щепотка соли
- 120 (сто двадцать) гр — сливочного масла
- 3 (три) шт — яиц
- 100 (сто) гр — муки
- 150 (сто пятьдесят) гр — овсяных хлопьев
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 1 (одна0 ч. ложка — корицы
- 4 (четыре) шт — яблок
- лимон или апельсин
Рецепт приготовления:
- Масло сливочное должно быть комнатной температуры. Сахар можно заменить на мед. Все должно быть комнатной температуры
- Масло смешайте с сахаром и солью и взбивайте минут пять
- По одному вмешивайте яйца и взбивайте пару минут
- Просейте муку и смешайте с овсянкой, корицей, разрыхлителем и прочими сухими ингредиентами. Всыпьте сухую смесь в жидкую и вымесите мягкое тесто
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте кубиком, сбрызните соком лимона или апельсина. Цедру натрите и смешайте с яблоками
- Смешайте яблоки с тестом и вымесите массу
- Форму застелите пергаментом и выложите тесто
- Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте 40 – 45 минут, проверяйте готовность при помощи зубочистки. Пирог из яблок и овсянки удался на славу!
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