Рецепт вкуснейшей рыбы в духовке «По-царски». Для тех, кому надоело мясо «по-французски»

Рыбка получается просто загляденье! Вкусная, сочная и яркая – просто идеальное блюдо для новогодних праздников. Также такую рыбу можно приготовить на обед для своей семьи. А если еще не обзавелись супругом, то приготовьте ее на романтический ужин для своего бойфренда. После такого ужина, вы моментально обзаведетесь мужем!

Для этого блюда подойдет филе любой рыбы, например, окуня или минтая. Также можно добавить любые другие приправы и овощи. Главное, чтобы вам нравилось. Удивите гостей и родных вкуснейшей рыбкой под сырно-овощной шапкой.

1 кг любой рыбы;

100-120 г любого твердого сыра;

150 г майонеза;

1 помидорчик;

2 луковицы;

1 болгарский перец;

Соль, черный перчик и приправы в зависимости от вашего вкуса.

Если вы купили готовое филе, то просто сполосните его под водой и порежьте на порционные кусочки. Если вы приобрели целую рыбу, то отрежьте голову, удалите все внутренности, хорошо помойте и извлеките все косточки, а затем нарежьте.

Майонез выложите в миску. К нему добавьте порезанный колечками лук, соль, приправы и черный перчик. Хорошенько помешайте.

Выложите приготовленную смесь сверху рыбки и поставьте пол часа-час в холодильник для пропитки.

В это время нарежьте помидорчики тонкими полукольцами, а перчик соломкой.

Крупно натрите сыр.

Противень застелите пергаментной бумагой и переложите на него рыбку. Вылейте на нее майонезно-луковую смесь, а сверху на каждый кусочек рыбы положите помидорчик и перчик. Из майонеза сверху овощей сделайте сетку и посыпьте сыром.

Духовку предварительно разогрейте и поставьте в нее запекаться рыбу при 200° в течение 30 мин.

Готовую рыбу украсьте порубленной зеленью.