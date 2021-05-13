Виноград с йогуртовым желе. Оригинальное лакомство с красивой подачей

Виноград с йогуртовым желе понравится всем без исключения. Готовьте этот вкусный десерт и удивляйте близких.
Виноград с йогуртовым желе: ингредиенты
- Йогурт – ½ л. (пол литра)
- Виноград без костей, среднего размера – 400 г. (четыреста грамм)
- Молоко – 10 ст. л. (десять столовых ложек)
- Сок в тон винограда – ½ л. (пол литра)
- Сахар – 6 ст. л. (шесть столовых ложек)
- Желатин – 40 г. (сорок грамм)
Рецепт приготовления:
- Виноград промойте, установите бокалы под наклоном, это можно сделать в любой удобной ёмкости.
- Положите в ёмкость лёд, в бокалы ягоды.
- Сок доведите до кипения, введите 20 г. желатина, вымешайте до растворения.
- В бокал до самого края влейте сок, оставьте в таком положении.
- 20 г. желатина и сахар растворите в молоке, соедините с йогуртом.
- После застывания сока залейте желе из йогурта, поставив бокал ровно.
- Поставьте в холодильник на 2-3 часа.
Виноград с йогуртовым желе — нежный и свежий десерт.
Готоьте на здоровье!
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