Рулет из омлета с плавленым сыром. Сочная закуска для повседневного стола

Рулет из омлета с плавленым сыром — прекрасное блюдо на каждый день и на праздники.
Рулет из омлета с плавленым сыром: ингредиенты
Омлет:
- Яйца — 6 шт. (шесть штук)
- Майонез — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Полутвёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Растительное масло для смазки формы
Начинка:
- Сыр плавленый — 3 шт. (три штуки)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Укроп свежий
- Майонез — 100 гр. (сто грамм)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Яйца взбейте миксером
- Затем добавьте соль, майонез, чёрный молотый перец и ещё раз тщательно взбейте.
- Всыпьте муку и заново взбейте.
- Натрите сыр на мелкой тёрке и добавьте в полученную массу.
- Застелите противень пергаментной бумагой и тщательно смажьте растительным маслом.
- Тесто вылейте на лист и разровняйте.
- Отправьте на 10-15 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
- Теперь приготовьте начинку: предварительно замороженные плавленые сырки натрите на мелкой тёрке.
- Затем добавьте чеснок, укроп и майонез, перемешайте и посолите по желанию.
- Остывший омлет смажьте начинкой и скрутите в рулет.
- Затем рулет швом вниз заверните в бумагу и отправьте в холодильник.
Рулет из омлета с плавленым сыром порадует Вас интересным вкусом.
Готовьте на здоровье!
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