Рулет из омлета с плавленым сыром. Сочная закуска для повседневного стола

Рулет из омлета с плавленым сыром — прекрасное блюдо на каждый день и на праздники.

Рулет из омлета с плавленым сыром: ингредиенты

Омлет:

Яйца — 6 шт. (шесть штук) Майонез — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Полутвёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка) Чёрный молотый перец — по вкусу Соль — по вкусу Растительное масло для смазки формы

Начинка:

Сыр плавленый — 3 шт. (три штуки) Чеснок — 3 з. (три зубчика) Укроп свежий Майонез — 100 гр. (сто грамм) Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Яйца взбейте миксером

Затем добавьте соль, майонез, чёрный молотый перец и ещё раз тщательно взбейте.

Всыпьте муку и заново взбейте.

Натрите сыр на мелкой тёрке и добавьте в полученную массу.

Застелите противень пергаментной бумагой и тщательно смажьте растительным маслом.

Тесто вылейте на лист и разровняйте.

Отправьте на 10-15 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Теперь приготовьте начинку: предварительно замороженные плавленые сырки натрите на мелкой тёрке.

Затем добавьте чеснок, укроп и майонез, перемешайте и посолите по желанию.

Остывший омлет смажьте начинкой и скрутите в рулет.

Затем рулет швом вниз заверните в бумагу и отправьте в холодильник.

Рулет из омлета с плавленым сыром порадует Вас интересным вкусом.

Готовьте на здоровье!