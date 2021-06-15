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Рулет из омлета с плавленым сыром. Сочная закуска для повседневного стола

Рулет из омлета с плавленым сыром — прекрасное блюдо на каждый день и на праздники.

Рулет из омлета с плавленым сыром: ингредиенты

Рулет из омлета с плавленым сыром

Омлет:

  1. Яйца — 6 шт. (шесть штук)
  2. Майонез — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Полутвёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Чёрный молотый перец — по вкусу
  6. Соль — по вкусу
  7. Растительное масло для смазки формы

Начинка:

  1. Сыр плавленый — 3 шт. (три штуки)
  2. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  3. Укроп свежий
  4. Майонез — 100 гр. (сто грамм)
  5. Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Яйца взбейте миксером
  • Затем добавьте соль, майонез, чёрный молотый перец и ещё раз тщательно взбейте.
  • Всыпьте муку и заново взбейте.
  • Натрите сыр на мелкой тёрке и добавьте в полученную массу.
  • Застелите противень пергаментной бумагой и тщательно смажьте растительным маслом.
  • Тесто вылейте на лист и разровняйте.
  • Отправьте на 10-15 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
  • Теперь приготовьте начинку: предварительно замороженные плавленые сырки натрите на мелкой тёрке.
  • Затем добавьте чеснок, укроп и майонез, перемешайте и посолите по желанию.
  • Остывший омлет смажьте начинкой и скрутите в рулет.
  • Затем рулет швом вниз заверните в бумагу и отправьте в холодильник.

Рулет из омлета с плавленым сыром порадует Вас интересным вкусом.

Рулет из омлета с плавленым сыром. Сочная закуска для повседневного стола 4

Готовьте на здоровье!

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