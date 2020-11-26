Рулетики с ветчиной: готовится с удовольствием, съедается моментально

Рулетики с ветчиной! Вкуснейшая горячая закуска – рулетики с шинкой, сыром и кукурузой очень понравятся Вашей семье. Обычно они съедаются быстрее, чем успевают остыть. Приготовьте их, и Ваши домочадцы обязательно будут рады такой оригинальной и вкусной закуске.
Рулетики с ветчиной: ингредиенты
- полкило слоеного теста
- сто пятьдесят граммов шинки (обработанная особым способом часть туши)
- сто пятьдесят граммов твердого сыра
- сто граммов кукурузы
- кетчуп – по вкусу
Рулетики с ветчиной: как же готовить
- Нужно взять слоенное тесто и раскатать его нетолстым слоем.
- Лист из слоенного теста равномерно смазать кетчупом.
- Шинку натереть на крупной терке и равномерным слоем выложить поверх кетчупа. Края теста нужно оставить нетронутыми.
- Сверху посыпать кукурузу.
- Сыр натереть на крупной терке и выложить поверх кукурузы.
- Тесто вместе с начинкой завернуть в плотный рулет.
- Полученный рулет нарезать на одинаковые части шириной в два сантиметра.
- Полученные рулетики выложить на противень срезом вниз.
- В отдельной посуде взбить яйцо.
- При помощи кисточки рулетики сверху смазать яйцом.
- Духовку заранее прогреть до двухсот двадцати градусов.
- Отправить противень с рулетиками в духовку приблизительно на четверть часа.
По истечении необходимого времени достать противень из духовки. Выложить готовые рулетики на плоскую тарелку и можно подавать к столу.
Слоенное тесто в духовке раскрывается, сыр плавится. В общем, получается очень красивое и аппетитное блюдо.
Рулетики с ветчиной: готовы
Все, наша вкуснейшая горячая закуска готова. Присоединяйтесь, пока рулетики не закончились!
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