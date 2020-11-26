Рулетики с ветчиной: готовится с удовольствием, съедается моментально

Рулетики с ветчиной! Вкуснейшая горячая закуска – рулетики с шинкой, сыром и кукурузой очень понравятся Вашей семье. Обычно они съедаются быстрее, чем успевают остыть. Приготовьте их, и Ваши домочадцы обязательно будут рады такой оригинальной и вкусной закуске.

Рулетики с ветчиной: ингредиенты

полкило слоеного теста

сто пятьдесят граммов шинки (обработанная особым способом часть туши)

сто пятьдесят граммов твердого сыра

сто граммов кукурузы

кетчуп – по вкусу

Рулетики с ветчиной: как же готовить

Нужно взять слоенное тесто и раскатать его нетолстым слоем.

Лист из слоенного теста равномерно смазать кетчупом.

Шинку натереть на крупной терке и равномерным слоем выложить поверх кетчупа. Края теста нужно оставить нетронутыми.

Сверху посыпать кукурузу.

Сыр натереть на крупной терке и выложить поверх кукурузы.

Тесто вместе с начинкой завернуть в плотный рулет.

Полученный рулет нарезать на одинаковые части шириной в два сантиметра.

Полученные рулетики выложить на противень срезом вниз.

В отдельной посуде взбить яйцо.

При помощи кисточки рулетики сверху смазать яйцом.

Духовку заранее прогреть до двухсот двадцати градусов.

Отправить противень с рулетиками в духовку приблизительно на четверть часа.

По истечении необходимого времени достать противень из духовки. Выложить готовые рулетики на плоскую тарелку и можно подавать к столу.

Слоенное тесто в духовке раскрывается, сыр плавится. В общем, получается очень красивое и аппетитное блюдо.

Рулетики с ветчиной: готовы

Все, наша вкуснейшая горячая закуска готова. Присоединяйтесь, пока рулетики не закончились!