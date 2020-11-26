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Рулетики с ветчиной: готовится с удовольствием, съедается моментально

Рулетики с ветчиной! Вкуснейшая горячая закуска – рулетики с шинкой, сыром и кукурузой очень понравятся Вашей семье. Обычно они съедаются быстрее, чем успевают остыть. Приготовьте их, и Ваши домочадцы обязательно будут рады такой оригинальной и вкусной закуске.

Рулетики с ветчиной: ингредиенты

Рулетики с ветчиной

  • полкило слоеного теста
  • сто пятьдесят граммов шинки (обработанная особым способом часть туши)
  • сто пятьдесят граммов твердого сыра
  • сто граммов кукурузы
  • кетчуп – по вкусу

Рулетики с ветчиной: как же готовить

  • Нужно взять слоенное тесто и раскатать его нетолстым слоем.
  • Лист из слоенного теста равномерно смазать кетчупом.
  • Шинку натереть на крупной терке и равномерным слоем выложить поверх кетчупа. Края теста нужно оставить нетронутыми.
  • Сверху посыпать кукурузу.
  • Сыр натереть на крупной терке и выложить поверх кукурузы.
  • Тесто вместе с начинкой завернуть в плотный рулет.
  • Полученный рулет нарезать на одинаковые части шириной в два сантиметра.
  • Полученные рулетики выложить на противень срезом вниз.

Рулетики с ветчиной

  • В отдельной посуде взбить яйцо.
  • При помощи кисточки рулетики сверху смазать яйцом.
  • Духовку заранее прогреть до двухсот двадцати градусов.
  • Отправить противень с рулетиками в духовку приблизительно на четверть часа.

По истечении необходимого времени достать противень из духовки. Выложить готовые рулетики на плоскую тарелку и можно подавать к столу.

Рулетики с ветчиной

Слоенное тесто в духовке раскрывается, сыр плавится. В общем, получается очень красивое и аппетитное блюдо.

Рулетики с ветчиной: готовы

Все, наша вкуснейшая горячая закуска готова. Присоединяйтесь, пока рулетики не закончились!

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