Генеральский салат: гости просят готовить на продажу. Закатываю двойную порцию

Это классический салат из овощного ассорти, который получается настолько вкусным, что многие его считают самым лучшим из салатов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры, огурцы по 1 кг;
- капуста и лук, сладкий перец по 300 г;
- морковь, 200 г;
- соль, 2 ст.л;
- сахар, 100 г;
- уксус 9 %, 150 г;
- масло растительное, 150 г;
- зелень и острый перец по вкусу.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем и смешиваем с тертой морковью, томатами кусочками, луком, порезанным тонкими полукольцами, сладким перцем соломкой, рубленой зеленью и острым перцем по вкусу.
Вливаем уксус, растительное масло, солим и всыпаем сахар, перемешиваем.
Оставляем салат на 3 часа, периодически перемешивая.
Раскладываем салат в банки, трамбуем и заливаем соком.
Накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду и стерилизуем 25 минут с момента закипания.
Закручиваем крышки, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним салат в подвале или в кладовке.
Получается почти как солянка, такая же ароматная и аппетитная. По желанию можно добавить шампиньоны.
Свежие комментарии