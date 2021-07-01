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Нежный кекс Секретарский. Лакомство, которое тает во рту

Нежный кекс Секретарский получается очень воздушным и нежным. Прекрасное дополнение к утреннему чаю.

Нежный кекс Секретарский: ингредиенты

Нежный кекс Секретарский

  1. Мука — 1,5 ст. (полтора стакана)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  5. Кефир — 0,5 ст. (половина стакана)
  6. Ванилин — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  7. Разрыхлитель  — 11 гр. (одиннадцать грамм)
  8. Персиковые цукаты — 100 гр. (сто грамм)
  9. Соль — одна щепотка

Способ приготовления:

  • Растопите сливочное масло и смешайте с яйцами и сахаром, добавьте персиковые цукаты и кефир, тщательно перемешайте.
  • Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в яично-масляную смесь и перемешайте. Замесите тесто,
  • Разогрейте духовку до 180 градусов, форму для выпечки смажьте сливочным маслом и посыпьте манкой.
  • Тесто вылейте в форму и выпекайте 50 минут.
  • После выпекания кекс оставьте в форме 10 минут.
  • Затем форму переверните, выньте кекс и остудите. Сверху посыпьте пудрой и подавайте к чаю.

Нежный кекс Секретарский — невероятно вкусный и ароматный.

Нежный кекс Секретарский. Лакомство, которое тает во рту 2

Пеките на здоровье!

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