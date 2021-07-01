Нежный кекс Секретарский. Лакомство, которое тает во рту

Нежный кекс Секретарский получается очень воздушным и нежным. Прекрасное дополнение к утреннему чаю.
Нежный кекс Секретарский: ингредиенты
- Мука — 1,5 ст. (полтора стакана)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Кефир — 0,5 ст. (половина стакана)
- Ванилин — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Разрыхлитель — 11 гр. (одиннадцать грамм)
- Персиковые цукаты — 100 гр. (сто грамм)
- Соль — одна щепотка
Способ приготовления:
- Растопите сливочное масло и смешайте с яйцами и сахаром, добавьте персиковые цукаты и кефир, тщательно перемешайте.
- Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в яично-масляную смесь и перемешайте. Замесите тесто,
- Разогрейте духовку до 180 градусов, форму для выпечки смажьте сливочным маслом и посыпьте манкой.
- Тесто вылейте в форму и выпекайте 50 минут.
- После выпекания кекс оставьте в форме 10 минут.
- Затем форму переверните, выньте кекс и остудите. Сверху посыпьте пудрой и подавайте к чаю.
Нежный кекс Секретарский — невероятно вкусный и ароматный.
Пеките на здоровье!
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