Скатерть-Самобранка

5 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...
  • Елена Шувалова
    Добрый день. 1-3 ст.л. чеснока на банку? банки какого объема?Эссенция в банки или в маринад?До весны ничего н...

Белорусские драники с луком. Сытное блюдо из картошки

Белорусские драники с луком получаются очень ароматными и вкусными.

Белорусские драники с луком: ингредиенты

Белорусские драники с луком

  1. Лук – 1 шт. (одна штука)
  2. Картошка – 900 г. (девятьсот грамм)
  3. Растительное масло – ½ ст. (пол стакана)
  4. Чёрный перец – по вкусу
  5. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

  • Картошку промойте, очистите и максимально быстро натрите на тёрке.
  • Очистите и пюрируйте лук. Лук измельчите блендером или тёркой.
  • Соедините лук и картофель, отожмите жидкость и удалите её.
  • Введите перец и соль, тщательно всё вымешайте.
  • Сковороду с маслом разогрейте, положите ложкой драники и жарьте с двух сторон.
  • Подайте готовые драники с зеленью и сметаной.

Белорусские драники с луком быстро и сытно.

Белорусские драники с луком. Сытное блюдо из картошки 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх