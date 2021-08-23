Белорусские драники с луком. Сытное блюдо из картошки

Белорусские драники с луком получаются очень ароматными и вкусными.
Белорусские драники с луком: ингредиенты
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Картошка – 900 г. (девятьсот грамм)
- Растительное масло – ½ ст. (пол стакана)
- Чёрный перец – по вкусу
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- Картошку промойте, очистите и максимально быстро натрите на тёрке.
- Очистите и пюрируйте лук. Лук измельчите блендером или тёркой.
- Соедините лук и картофель, отожмите жидкость и удалите её.
- Введите перец и соль, тщательно всё вымешайте.
- Сковороду с маслом разогрейте, положите ложкой драники и жарьте с двух сторон.
- Подайте готовые драники с зеленью и сметаной.
Белорусские драники с луком быстро и сытно.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии