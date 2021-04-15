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В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Тесто по этому рецепту прекрасно может храниться до 7 дней в холодильнике, и оно ни разу у меня еще не перекисло. Я делаю такое тесто на всю неделю, как правило, двойную порцию, а по утрам мои родные уплетают свеженькие, с пылу, с жару булочки или сосиски в тесте, например.

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Говорят, что пирожками из такого теста потчевали партийных чиновников во времена правления Хрущева Никиты Сергеевича. Вот и у нас есть возможность полакомится.

Из этого нестареющего теста ароматная, нежная выпечка: и пироги, и булочки получаются нежными и мягкими, долго не черствеют. С тестом удобно работать, не надо подпылять поверхность мукой, оно не прилипает ни к столу, ни к рукам.

Для того, чтобы приготовить тесто, я беру:

  • Муку 650 граммов;
  • сливочное масло 200 граммов,
  • молоко 250 мл.,
  • 2 яйца,
  • 11 граммов сухих дрожжей (если дрожжи прессованные, их надо брать в 3 раза больше),
  • чайную ложку соли и 100 граммов сахара (если хочется несладкую выпечку, сахар сокращаю в половину).
В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Молоко должно быть теплым, а масло надо растопить и охладить до комнатной температуры.

В молоко добавляю соль, сахар и размешиваю все, пока кристаллики полностью не растворятся.

Потом по очереди добавляю яйца и масло

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В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка
В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Все хорошо размешиваю, чтобы продукты хорошо объединились.

Смешиваю муку с дрожжами и всыпаю их к жидким ингредиентам.

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Замешиваю тесто. Если есть тестомес, можно воспользоваться им, если такого помощника нет, вымешивать надо руками. До тех пор, пока тесто не станет гладким. На это уходит минут 15. Тесто надо разминать, растягивать, можно покидать на стол, чтобы оно немного уплотнилось.

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В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка
В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Если времени нет, выручает хлебопечка. Засыпаю все продукты в чашу, ставлю режим замешивания теста и через 20 минут все готово. Но поверьте, с этим тесто так приятно заниматься руками.

Укладываю тесто в пакет и убираю его в холодильник, на утро уже можно печь.

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Тесто поднимается и в холодильнике, но не перекисает.

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Хоть и по началу оно кажется излишне мягким, после холодильника уже не так. Масло застынет немного и с тестом работать удобно.

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Отщипываю немного теста, с учетом того, сколько понадобится, остальное убираю обратно в холодильник.

Можно сделать булочки с изюмом. Тесто скатать в жгутики.

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

И постепенно раскатать по очереди в небольшие пласты. Надо подкатывать все жгутики по очереди, чтобы клейковина немного расслаблялась и тесто не съеживалось обратно.

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Постепенно получаются заготовки нужной длины и ширины.

На одну половину выкладываю промытый и просушенный изюм, защипываю край и скатываю жгут

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В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка
В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Дальше останется скрутить булочки, как улитку, выложить на противень, пусть час расстаиваются. Пару раз часа не выжидала, поставила в духовку через 30 минут, все хорошо поднялось

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

Перед тем, как булки сажать в духовку, смазываю их смесью желтка и молока, будут блестящие.

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

А вот какие сосиски в тесте у меня получились:

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка

И еще булка, ее дочь лепила:

В воскресенье вечером делаю тесто на всю следующую неделю. Каждое утро на столе свежая выпечка
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