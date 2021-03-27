Думаете минтай сухая и невкусная рыба – значит просто не умеете ее готовить: готовлю на сковороде за 15 минут и очень сочно

Минтай всегда относилась к сорным рыбам и ее не часто использовали в готовке. Но это совершенно ошибочное отношение к такой вкусной рыбе, в которой содержится много полезных веществ.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 1 кг;

лук, 2 – 3 шт;

соль, перец, специи, зелень;

масло растительное.

Процесс приготовления

Свежую рыбу очищаем от всего лишнего и разделываем на тушки. Если рыба мороженная, размораживаем.

Промываем, просушиваем бумажными полотенцами и режем порционными кусками.

Обсыпаем рыбу солью перцем и специями, перемешиваем. Оставляем мариноваться.

Лук режем полукольцами.

Разогреваем растительное масло, выкладываем в сковороду куски рыбы и сверху засыпаем луком.

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 15 минут.

Переворачиваем рыбу и тушим еще 7 минут.

Подаю такую рубку к отварному картофелю или пюре, рису с овощами, другими гарнирами и салатами из свежих овощей.