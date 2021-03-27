Думаете минтай сухая и невкусная рыба – значит просто не умеете ее готовить: готовлю на сковороде за 15 минут и очень сочно

Минтай всегда относилась к сорным рыбам и ее не часто использовали в готовке. Но это совершенно ошибочное отношение к такой вкусной рыбе, в которой содержится много полезных веществ.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 1 кг;
- лук, 2 – 3 шт;
- соль, перец, специи, зелень;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Свежую рыбу очищаем от всего лишнего и разделываем на тушки. Если рыба мороженная, размораживаем.
Промываем, просушиваем бумажными полотенцами и режем порционными кусками.
Обсыпаем рыбу солью перцем и специями, перемешиваем. Оставляем мариноваться.
Лук режем полукольцами.
Разогреваем растительное масло, выкладываем в сковороду куски рыбы и сверху засыпаем луком.
Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 15 минут.
Переворачиваем рыбу и тушим еще 7 минут.
Подаю такую рубку к отварному картофелю или пюре, рису с овощами, другими гарнирами и салатами из свежих овощей.
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