Красная рыба в духовке с цветной капустой – быстрый и очень вкусный рецепт

Для тех, кто любит быстро и вкусно поесть предлагаем быстрый и очень вкусный рецепт. Красная рыба в духовке – что может быть вкуснее? В нашем рецепте мы используем форель, но можно использовать и любую другую красную рыбу.
Красная рыба в духовке – ингредиенты
- Форель
- Цветная капуста
- Сметана
- Смесь перцев
- Кинза
- Оливковое масло
- Соль
Красная рыба в духовке: рецепт приготовления
- Цветную капусту разбить на соцветия и положить в тазик с холодно подсоленной водой.
- Затем слить воду и отправить в дуршлаг, чтобы полностью вся лишняя жидкость ушла.
- Филе рыбы помыть и порезать пополам.
- Затем нарезать порционными кусочками.
- На рабочую поверхность расстелить кальку.
- На одну ее половинку накапать несколько капель оливкового масла.
- Сверху положить пару соцветий цветной капусты. Если соцветия большие, то их надо разрезать пополам.
- Поверх цветной капусты положить кусочек форели.
- Посолить, смазать сметаной, поперчить и положить пару маленьких веточек кинзы.
- Накрыть получившуюся конструкцию второй половиной.
- Завернуть все в кальку.
- Сделать таким же образом еще несколько таких конструкций с форелью.
- Положить все на противень и отправить в заранее разогретую духовку.
- Запекать нужно при температуре сто восемьдесят градусов минут двадцать.
Вот и готова красная рыба с цветной капустой.
Достаньте ее из духовки, переложите всю конструкцию на порционные тарелочки и можете подавать на стол.
Вот так вкусняшка получилась. Надеемся наш вкусный и очень быстрый рецепт Вам понравился.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии