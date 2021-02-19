Красная рыба в духовке с цветной капустой – быстрый и очень вкусный рецепт

Для тех, кто любит быстро и вкусно поесть предлагаем быстрый и очень вкусный рецепт. Красная рыба в духовке – что может быть вкуснее? В нашем рецепте мы используем форель, но можно использовать и любую другую красную рыбу.

Красная рыба в духовке – ингредиенты

Форель

Цветная капуста

Сметана

Смесь перцев

Кинза

Оливковое масло

Соль

Красная рыба в духовке: рецепт приготовления

Цветную капусту разбить на соцветия и положить в тазик с холодно подсоленной водой.

Затем слить воду и отправить в дуршлаг, чтобы полностью вся лишняя жидкость ушла.

Филе рыбы помыть и порезать пополам.

Затем нарезать порционными кусочками.

На рабочую поверхность расстелить кальку.

На одну ее половинку накапать несколько капель оливкового масла.

Сверху положить пару соцветий цветной капусты. Если соцветия большие, то их надо разрезать пополам.

Поверх цветной капусты положить кусочек форели.

Посолить, смазать сметаной, поперчить и положить пару маленьких веточек кинзы.

Накрыть получившуюся конструкцию второй половиной.

Завернуть все в кальку.

Сделать таким же образом еще несколько таких конструкций с форелью.

Положить все на противень и отправить в заранее разогретую духовку.

Запекать нужно при температуре сто восемьдесят градусов минут двадцать.

Вот и готова красная рыба с цветной капустой.

Достаньте ее из духовки, переложите всю конструкцию на порционные тарелочки и можете подавать на стол.

Вот так вкусняшка получилась. Надеемся наш вкусный и очень быстрый рецепт Вам понравился.

Приятного аппетита!