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Красная рыба в духовке с цветной капустой – быстрый и очень вкусный рецепт

Для тех, кто любит быстро и вкусно поесть предлагаем быстрый и очень вкусный рецепт. Красная рыба в духовке – что может быть вкуснее? В нашем рецепте мы используем форель, но можно использовать и любую другую красную рыбу.

Красная рыба в духовке – ингредиенты

  • Форель
  • Цветная капуста

Красная рыба в духовке

  • Сметана
  • Смесь перцев
  • Кинза
  • Оливковое масло
  • Соль

Красная рыба в духовке: рецепт приготовления

  • Цветную капусту разбить на соцветия и положить в тазик с холодно подсоленной водой.

Красная рыба в духовке

  • Затем слить воду и отправить в дуршлаг, чтобы полностью вся лишняя жидкость ушла.
  • Филе рыбы помыть и порезать пополам.
  • Затем нарезать порционными кусочками.
  • На рабочую поверхность расстелить кальку.
  • На одну ее половинку накапать несколько капель оливкового масла.
  • Сверху положить пару соцветий цветной капусты. Если соцветия большие, то их надо разрезать пополам.
  • Поверх цветной капусты положить кусочек форели.
  • Посолить, смазать сметаной, поперчить и положить пару маленьких веточек кинзы.
  • Накрыть получившуюся конструкцию второй половиной.

Красная рыба в духовке

  • Завернуть все в кальку.
  • Сделать таким же образом еще несколько таких конструкций с форелью.
  • Положить все на противень и отправить в заранее разогретую духовку.
  • Запекать нужно при температуре сто восемьдесят градусов минут двадцать.

Красная рыба в духовке с цветной капустой – быстрый и очень вкусный рецепт 2

Вот и готова красная рыба с цветной капустой.

Достаньте ее из духовки, переложите всю конструкцию на порционные тарелочки и можете подавать на стол.

Вот так вкусняшка получилась. Надеемся наш вкусный и очень быстрый рецепт Вам понравился.

Приятного аппетита!

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