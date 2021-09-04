Торт «Капучино» из 4-х пакетиков кофе. Без выпечки: кто пробовал, все в восторге

Торт получается просто изумительным и отменным, вы точно его полюбите и будете готовить регулярно. Печенье для основы берите по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кофе 3 в 1, 4 пакетика;

кипяток, 200 мл;

желатин, 20 г;

сметана или сливки, 500 мл;

пудра сахарная, 100 г;

печенье, 150 г;

молоко.

Процесс приготовления

Растворяем кофе кипятком.

Желатин замачиваем холодной водой на 10 минут, потом топим на водяной бане.

Смешиваем кофейную массу с желатиновой до однородности.

Силиконовую форму смазываем растительным маслом и выливаем массу, отправляем на 1 час в холодильник.

Каждое печенье окунаем в молоко и выкладываем сверху желатиново-кофейного суфле.

Переворачиваем торт на блюдо и ставим его еще на 15 – 20 минут в холодильник.