Оказывается, и яйца всю жизнь свою сознательную варил неправильно. Расскажу, как надо и почему

Основными правилами варки яиц, мы все знаем такие:

яйца всмятку варим 5 минут;

яйца вкрутую варим 10 минут.

Но оказалось, что кроме этих важных правил, есть и еще некоторые тонкости готовки яиц.

В первую очередь запомните, что яйца следует опускать в уже кипящую воду. Так рекомендует кулинарная книга от 1914 года.

После варки, яйца опускают в холодную воду – так они «доходят» и скорлупа быстрее очищается.

Что касается времени варки всмятку, то, согласно этой же поварской книге, яйца варятся всего 3 минуты. Вынимаются сразу в холодную воду.

Яйца пашот также укладывают в кипяток и варят 4 минуты. Вынимать в холодную воду.

Вкрутую яйца варятся в кипятке до 12 минут. Если варить дольше, то желток с белком станут жесткими и резиновыми. Опять перекладываем из кипятка в холодную воду. Если вы все сделаете правильно, то яйцо не будет с темным налетом на желтке.

Чтобы яйца при варке не трескались, воду солят.