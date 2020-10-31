Оладьи из говяжьей печени: полезные и вкусные оладушки из печени для детей и взрослых

Оладьи из говяжьей печени получаются очень вкусными и полезными! Печень очень полезна, она является основным источником железа.
Оладьи из говяжьей печени: ингредиенты
- 60 (шестьдесят) гр – манки
- 1 (один) зубчик – чеснока
- 300 (триста) гр – говяжьей печени
- 1 (одна) шт – яиц
- 1 (одна) ст. ложка – сметаны
- Черный молотый перец по вкусу
- Соль по вкусу
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
Оладьи из говяжьей печени: рецепт
- Печень промойте тщательно. Удалите все пленки и сгустки крови. Нарежьте средними кусочками
- Чеснок измельчите
- В чашу блендера выложите чеснок и печень. Взбейте до однородной массы
- Добавьте к печени сметану и яйцо. Еще раз взбейте
- Положите массу в глубокую посуду и добавьте манку. перемешайте. Дайте постоять минут 20
- Затем сформируйте круглые оладьи и выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте с каждой стороны
Оладьи из говяжьей печени готовы: Видео
Получаются очень нежными. Детки точно смогут попробовать, и думаю им понравится. Потому что растущему организму, такая еда необходима! Так как печень повышает гемоглобин, способствует росту ребенка, и препятствует развитию анемии.
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