Оладьи из говяжьей печени: полезные и вкусные оладушки из печени для детей и взрослых

Оладьи из говяжьей печени получаются очень вкусными и полезными! Печень очень полезна, она является основным источником железа.

Оладьи из говяжьей печени: ингредиенты

60 (шестьдесят) гр – манки 1 (один) зубчик – чеснока 300 (триста) гр – говяжьей печени 1 (одна) шт – яиц 1 (одна) ст. ложка – сметаны Черный молотый перец по вкусу Соль по вкусу 2 (две) ст. ложки – растительного масла

Оладьи из говяжьей печени: рецепт

Печень промойте тщательно. Удалите все пленки и сгустки крови. Нарежьте средними кусочками

Чеснок измельчите

В чашу блендера выложите чеснок и печень. Взбейте до однородной массы

Добавьте к печени сметану и яйцо. Еще раз взбейте

Положите массу в глубокую посуду и добавьте манку. перемешайте. Дайте постоять минут 20

Затем сформируйте круглые оладьи и выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте с каждой стороны

Оладьи из говяжьей печени готовы: Видео

Получаются очень нежными. Детки точно смогут попробовать, и думаю им понравится. Потому что растущему организму, такая еда необходима! Так как печень повышает гемоглобин, способствует росту ребенка, и препятствует развитию анемии.