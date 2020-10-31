Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Оладьи из говяжьей печени: полезные и вкусные оладушки из печени для детей и взрослых

Оладьи из говяжьей печени получаются очень вкусными и полезными! Печень очень полезна, она является основным источником железа.

Оладьи из говяжьей печени: ингредиенты

Оладьи из говяжьей печени

  1. 60 (шестьдесят) гр – манки
  2. 1 (один) зубчик – чеснока
  3. 300 (триста) гр – говяжьей печени
  4. 1 (одна) шт – яиц
  5. 1 (одна) ст. ложка – сметаны
  6. Черный молотый перец по вкусу
  7. Соль по вкусу
  8. 2 (две) ст. ложки – растительного масла

Оладьи из говяжьей печени: рецепт

Оладьи из говяжьей печени

  • Печень промойте тщательно. Удалите все пленки и сгустки крови. Нарежьте средними кусочками
  • Чеснок измельчите
  • В чашу блендера выложите чеснок и печень. Взбейте до однородной массы
  • Добавьте к печени сметану и яйцо. Еще раз взбейте
  • Положите массу в глубокую посуду и добавьте манку. перемешайте. Дайте постоять минут 20
  • Затем сформируйте круглые оладьи и выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте с каждой стороны

Оладьи из говяжьей печени готовы: Видео

Получаются очень нежными. Детки точно смогут попробовать, и думаю им понравится. Потому что растущему организму, такая еда необходима! Так как печень повышает гемоглобин, способствует росту ребенка, и препятствует развитию анемии.

Оладьи из говяжьей печени

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх