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Куриное филе по-французски. Нежное и сочное куриное мясо

Куриное филе по-французски получается очень нежным, мясо буквально тает во рту. Готовьте это блюдо и удивляйте родных своими кулинарными способностями.

Куриное филе по-французски: ингредиенты

Куриное филе по-французски

  1. Куриное филе — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  2. Помидоры — 3 шт. (три штуки)
  3. Картофель — 5 шт. (пять штук)
  4. Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Масло растительное — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Репчатый  лук — 200 гр. (двести грамм)
  7. Соль, приправа для мяса — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте куриную грудку на небольшие кусочки, толщиной около 1 см., обжарьте на растительном масле до румяности.
  • Нарежьте полукольцами лук и добавьте к филе.
  • Картофель нарежьте на тонкие куски, толщиной 3-4 мм. и добавьте в сковороду.
  • Посолите и приправьте специями по вкусу, перемешайте.
  • Готовьте 10 минут под крышкой на медленном огне.
  • Затем добавьте помидоры, нарезанные кружочками и посыпьте тёртым сыром.
  • На маленьком огне продолжайте готовить 15-20 минут до расплавления сыра.

Куриное филе по-французски — нежное и сочное

Куриное филе по-французски. Нежное и сочное куриное мясо 4

Приятного аппетита!

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