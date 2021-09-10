Куриное филе по-французски. Нежное и сочное куриное мясо

Куриное филе по-французски получается очень нежным, мясо буквально тает во рту. Готовьте это блюдо и удивляйте родных своими кулинарными способностями.
Куриное филе по-французски: ингредиенты
- Куриное филе — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Помидоры — 3 шт. (три штуки)
- Картофель — 5 шт. (пять штук)
- Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Масло растительное — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Репчатый лук — 200 гр. (двести грамм)
- Соль, приправа для мяса — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нарежьте куриную грудку на небольшие кусочки, толщиной около 1 см., обжарьте на растительном масле до румяности.
- Нарежьте полукольцами лук и добавьте к филе.
- Картофель нарежьте на тонкие куски, толщиной 3-4 мм. и добавьте в сковороду.
- Посолите и приправьте специями по вкусу, перемешайте.
- Готовьте 10 минут под крышкой на медленном огне.
- Затем добавьте помидоры, нарезанные кружочками и посыпьте тёртым сыром.
- На маленьком огне продолжайте готовить 15-20 минут до расплавления сыра.
Куриное филе по-французски — нежное и сочное
Приятного аппетита!
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