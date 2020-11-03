Беру манку и плавленый и готовлю невероятный завтрак! Такой вы точно не пробовали

Обычные продукты помогают нам сделать очень вкусные и быстрые блюда, которые можно включить в меню завтраков и перекусов. Такие битки вы точно никогда не делали, и я хочу сказать, много потеряли.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

манная крупа, 3 ст.л;

плавленый сырок, 1 шт;

яйца, 1 шт;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Сырок натираем на крупной терке, смешиваем с яйцом и манной крупой, солим и перчим по вкусу.

Оставляем массу на 10 минут для того, чтобы манная крупа набухла.

Теперь формируем битки и обваливаем их в панировочных сухарях.

Обжариваем биточки в растительном масле с двух сторон до румяности.

Из данного количества продуктов меня получается 4 биточка – вы просто попробуйте и потом сразу бегите в магазин, чтобы купить больше сырков и сделать больше битков. Сырки вы можете брать обычные или с разными добавками или сами добавляйте. К примеру, мелкие кусочки жареных шампиньонов, кусочки ветчины, колбасы и т.д. Не забываем о специях и зелени.

Подаем с разными соусами.