Помидоры, которые обожают все мои родственники. Пятый год не расстаюсь с маринадом: делюсь рецептом

Помидоры по этому рецепту действительно обожают все родственники. Рассол очень вкусный и его часто выпивают сразу как только откроем банку.

Как замариновать помидоры:

Я всегда начинаю со стерилизации банок. Вначале банки хорошо мою, на время заготовок беру новую губку и использую ее только для мытья банок. Стерилизую обычно над паром, мне так удобно. Трёхлитровую банку держу над паром 20-25 минут.

Сельдерей я заливаю холодной водой и оставляю на 15 минут, затем хорошо промываю под краном. Помидоры мы обычно покупаем ящиками, я выбираю помидоры без повреждений и более плотные. Хорошо промываю их под краном.

Также в банку я буду бросать лук, сладкий перец, чеснок, это все тоже нужно хорошо помыть.

На дно банки бросаю веточку сельдерея, 10-15 горошин чёрного перца, пару кусочков сладкого перца, пять зубчиков чеснока, половину средней луковицы, лук я нарезаю кружочками.

Наполняю банку помидорами, ничего не прижимаю, просто размещаю так чтоб больше поместилось. Наполовину банку наполнила, добавляю ещё сладкий перец и лук, затем наполняю всю банку помидорами. Когда наполнила все банки заливаю помидоры кипятком (старайтесь наливать кипяток не в одно место, а так чтоб кипяток растекался везде, иначе банка может треснуть) банку накрываю крышкой и оставляю на 20 минут, затем сливаю воду, снова довожу до кипения.

Пока вода закипает, я в каждую банку насыпаю столовую ложку соли, две столовые ложки сахара и вливаю одну столовую ложку эссенции. Заливаю помидоры второй раз, накрываю крышкой и закручиваю. Крышки я просто бросаю в кипящую воду и выключаю плиту.

После закручивания аккуратно переворачиваю банку и смотрю чтоб вода нигде не выступала. Если вода выступает, пробую докрутить крышку или меняю на новую. Получается я помидоры заливаю дважды кипятком, если помидоры очень твёрдые, их можно залить два раза по 20 минут и на третий раз уже добавить соль,сахар, эссенцию.

Горячие банки сразу переношу на пол, ставлю в перевёрнутом виде, обязательно хорошо укутываю, чтобы продлить процесс приготовления. Оставляю укутанными помидоры до тех пор, пока они не остынут. Я укутываю одеялом и зимними куртками. Часто заготовки делаю вечером, утром банки ещё горячие, так они у меня стоят до следующего утра. Дальше остывшие банки переношу в кладовую и храню всю зиму в квартире без пробоем.

Помидоры получаются очень вкусными, рассол кисло сладкий, не уксусный, я очень надеюсь Вам рецепт понравится.

На трёхлитровую банку:

1 ст․л․соли (30 грамм)

2 ст․л․сахара(50 грамм)

1 ст․л․эссенции (уксусная кислота 70 %)

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Помидоры

Сладкий перец

Лук

Чеснок

Сельдерей

Перец горошком