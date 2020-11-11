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Салат оливье с колбасой: самый любимый салат на праздничный стол

Салат оливье с колбасой – пожалуй, классика жанра. Этот салат по праву завоевал статус праздничного салата. Уже существует много вариаций приготовления данного блюда. Сегодня, мы с вами приготовим по классическому рецепту.

Салат оливье с колбасой: ингредиенты

Салат оливье с колбасой

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – зеленого горошка
  2. 3 (три) шт – яиц
  3. 300 (триста) гр – вареной колбасы
  4. 2 (две) шт – огурцов
  5. 3 (три) шт – картошки
  6. 3 (три) ст. ложки – майонеза
  7. Соль по вкусу
  8. 1 (одна) шт – моркови

Салат оливье с колбасой: рецепт

Салат оливье с колбасой

  • С зеленого горошка слейте жидкость
  • Молочную колбасу нарежьте кубиком
  • Морковь следует отварить в кожуре, охладить, почистить и нарезать таким же кубиком, как и колбасу
  • Картофель отварить в мундире охладить, почистить и нарезать такого же размера кубиком
  • Огурцы тоже нарежьте кубиком
  • В посуде смешайте яйца, картошку, колбасу, огурцы, морковь и консервированный горошек. Все заправьте майонезом
  • Тщательно перемешайте. Посолите при необходимости
  • Отправьте салат на час в холодильник, чтобы пропитался хорошо и подавать к столу

Салат оливье с колбасой готов: Видео

История этого блюда уходит аж в 19 век. Многие любят этот салат готовить с отварной говядиной. Однако, колбаса является классическим вариантом.

На здоровье.

Салат оливье с колбасой

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