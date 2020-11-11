Салат оливье с колбасой: самый любимый салат на праздничный стол

Салат оливье с колбасой – пожалуй, классика жанра. Этот салат по праву завоевал статус праздничного салата. Уже существует много вариаций приготовления данного блюда. Сегодня, мы с вами приготовим по классическому рецепту.
Салат оливье с колбасой: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – зеленого горошка
- 3 (три) шт – яиц
- 300 (триста) гр – вареной колбасы
- 2 (две) шт – огурцов
- 3 (три) шт – картошки
- 3 (три) ст. ложки – майонеза
- Соль по вкусу
- 1 (одна) шт – моркови
Салат оливье с колбасой: рецепт
- С зеленого горошка слейте жидкость
- Молочную колбасу нарежьте кубиком
- Морковь следует отварить в кожуре, охладить, почистить и нарезать таким же кубиком, как и колбасу
- Картофель отварить в мундире охладить, почистить и нарезать такого же размера кубиком
- Огурцы тоже нарежьте кубиком
- В посуде смешайте яйца, картошку, колбасу, огурцы, морковь и консервированный горошек. Все заправьте майонезом
- Тщательно перемешайте. Посолите при необходимости
- Отправьте салат на час в холодильник, чтобы пропитался хорошо и подавать к столу
Салат оливье с колбасой готов: Видео
История этого блюда уходит аж в 19 век. Многие любят этот салат готовить с отварной говядиной. Однако, колбаса является классическим вариантом.На здоровье.
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