Салат оливье с колбасой: самый любимый салат на праздничный стол

Салат оливье с колбасой – пожалуй, классика жанра. Этот салат по праву завоевал статус праздничного салата. Уже существует много вариаций приготовления данного блюда. Сегодня, мы с вами приготовим по классическому рецепту.

Салат оливье с колбасой: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – зеленого горошка 3 (три) шт – яиц 300 (триста) гр – вареной колбасы 2 (две) шт – огурцов 3 (три) шт – картошки 3 (три) ст. ложки – майонеза Соль по вкусу 1 (одна) шт – моркови

Салат оливье с колбасой: рецепт

С зеленого горошка слейте жидкость

Молочную колбасу нарежьте кубиком

Морковь следует отварить в кожуре, охладить, почистить и нарезать таким же кубиком, как и колбасу

Картофель отварить в мундире охладить, почистить и нарезать такого же размера кубиком

Огурцы тоже нарежьте кубиком

В посуде смешайте яйца, картошку, колбасу, огурцы, морковь и консервированный горошек. Все заправьте майонезом

Тщательно перемешайте. Посолите при необходимости

Отправьте салат на час в холодильник, чтобы пропитался хорошо и подавать к столу

Салат оливье с колбасой готов: Видео

История этого блюда уходит аж в 19 век. Многие любят этот салат готовить с отварной говядиной. Однако, колбаса является классическим вариантом.

На здоровье.