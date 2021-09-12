Больше не грею голову, куда девать кабачки. Готовлю ужин лентяя за копейки: 15 минут + духовка

Кабачки относятся к универсальным овощам, которые помогают готовить самые разнообразные и очень вкусные блюда. Такая запеканка станет всегда присутствовать в вашем семейном меню.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- яйцо, 3 шт;
- сметана, 3 ст.л;
- мука, 6 стл;
- соль, перец;
- сыр моцарелла, 100 г;
- помидора, 2 – 3 шт;
- масло сливочное.
Процесс приготовления
Яйца солим и смешиваем со сметаной, мукой. Хорошо вымешиваем массу венчиком. Тесто будет жидким.
Кабачки трем на крупной терке, немного солим и оставляем на 5 минут.
Отжимаем кабачковую массу и смешиваем с тестом, перемешиваем до однородности.
Выливаем тесто в форму, смазанную сливочным маслом.
Сверху раскладываем кружочки томатов, посыпаем тертым сыром и зеленью.
Выпекаем в духовке при 180 градусах около 20 – 25 минут.
Пирог очень вкусный и нежный в горячем и холодном виде, я подаю его со сметаной и разными домашними соусами, подходят острые с чесноком и зеленью.
Если любите грибы, можно в тесто еще добавить обжаренные кусочки шампиньонов, предварительно охладив их.
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