Больше не грею голову, куда девать кабачки. Готовлю ужин лентяя за копейки: 15 минут + духовка

Кабачки относятся к универсальным овощам, которые помогают готовить самые разнообразные и очень вкусные блюда. Такая запеканка станет всегда присутствовать в вашем семейном меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

яйцо, 3 шт;

сметана, 3 ст.л;

мука, 6 стл;

соль, перец;

сыр моцарелла, 100 г;

помидора, 2 – 3 шт;

масло сливочное.

Процесс приготовления

Яйца солим и смешиваем со сметаной, мукой. Хорошо вымешиваем массу венчиком. Тесто будет жидким.

Кабачки трем на крупной терке, немного солим и оставляем на 5 минут.

Отжимаем кабачковую массу и смешиваем с тестом, перемешиваем до однородности.

Выливаем тесто в форму, смазанную сливочным маслом.

Сверху раскладываем кружочки томатов, посыпаем тертым сыром и зеленью.

Выпекаем в духовке при 180 градусах около 20 – 25 минут.

Пирог очень вкусный и нежный в горячем и холодном виде, я подаю его со сметаной и разными домашними соусами, подходят острые с чесноком и зеленью.

Если любите грибы, можно в тесто еще добавить обжаренные кусочки шампиньонов, предварительно охладив их.