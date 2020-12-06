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Салат Купеческий: для праздничного обеда салат можно украсить зеленью

Салат Купеческий – отличный вариант и для праздничного стола. Салат получается ярким, сытным. Приготовить его не сложно и быстро.

Салат Купеческий: ингредиенты

Салат Купеческий

  1. 300 (триста) гр – зеленого горошка
  2. 400 (четыреста) гр – свинины
  3. 2 (две) шт – моркови
  4. 3 (три) шт – яиц
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. 1 (одна) ст. ложка – сахара
  7. 2 (две) ст. ложки – майонеза
  8. 1 (одна) ст. ложка – уксуса
  9. Соль и черный молотый перец по вкусу

Салат Купеческий: рецепт

Салат Купеческий

  • Отварите свинину в подсоленной воде до готовности. Затем охладите и нарежьте средним кубиком
  • С горошка слейте жидкость
  • Лук нарежьте мелким кубиком. Добавьте к нему соль, уксус и сахар. И оставьте мариноваться полчаса. После чего слейте жидкость с лука
  • Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
  • Морковь натрите на крупной терке и обжарьте ее в растительном масле. Затем морковь остудите
  • В салатнице соедините лук, горошек, яйца, мясо и морковь. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте
  • Дайте салату постоять 20 минут в холодильнике перед подачей

Салат Купеческий готов: Видео

Украсьте салат зеленью, перед подачей на стол. Как видите, не сложно готовить, получается очень вкусно и красиво! На здоровье.

Салат Купеческий

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