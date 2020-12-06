Салат Купеческий: для праздничного обеда салат можно украсить зеленью

Салат Купеческий – отличный вариант и для праздничного стола. Салат получается ярким, сытным. Приготовить его не сложно и быстро.

Салат Купеческий: ингредиенты

300 (триста) гр – зеленого горошка 400 (четыреста) гр – свинины 2 (две) шт – моркови 3 (три) шт – яиц 1 (одна) шт – лука 1 (одна) ст. ложка – сахара 2 (две) ст. ложки – майонеза 1 (одна) ст. ложка – уксуса Соль и черный молотый перец по вкусу

Салат Купеческий: рецепт

Отварите свинину в подсоленной воде до готовности. Затем охладите и нарежьте средним кубиком

С горошка слейте жидкость

Лук нарежьте мелким кубиком. Добавьте к нему соль, уксус и сахар. И оставьте мариноваться полчаса. После чего слейте жидкость с лука

Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком

Морковь натрите на крупной терке и обжарьте ее в растительном масле. Затем морковь остудите

В салатнице соедините лук, горошек, яйца, мясо и морковь. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте

Дайте салату постоять 20 минут в холодильнике перед подачей

Салат Купеческий готов: Видео

Украсьте салат зеленью, перед подачей на стол. Как видите, не сложно готовить, получается очень вкусно и красиво! На здоровье.