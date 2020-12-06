Салат Купеческий: для праздничного обеда салат можно украсить зеленью

Салат Купеческий – отличный вариант и для праздничного стола. Салат получается ярким, сытным. Приготовить его не сложно и быстро.
Салат Купеческий: ингредиенты
- 300 (триста) гр – зеленого горошка
- 400 (четыреста) гр – свинины
- 2 (две) шт – моркови
- 3 (три) шт – яиц
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
- 2 (две) ст. ложки – майонеза
- 1 (одна) ст. ложка – уксуса
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Салат Купеческий: рецепт
- Отварите свинину в подсоленной воде до готовности. Затем охладите и нарежьте средним кубиком
- С горошка слейте жидкость
- Лук нарежьте мелким кубиком. Добавьте к нему соль, уксус и сахар. И оставьте мариноваться полчаса. После чего слейте жидкость с лука
- Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
- Морковь натрите на крупной терке и обжарьте ее в растительном масле. Затем морковь остудите
- В салатнице соедините лук, горошек, яйца, мясо и морковь. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте
- Дайте салату постоять 20 минут в холодильнике перед подачей
Салат Купеческий готов: Видео
Украсьте салат зеленью, перед подачей на стол. Как видите, не сложно готовить, получается очень вкусно и красиво! На здоровье.
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