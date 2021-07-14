Мы подсели на кабачки по этому рецепту. Готовлю их каждый день по-новому: вкусный рецепт кабачков с «шапочкой»

Сегодня в очередной раз готовлю кабачки. Да, кабачков наросло много и приходится их пристраивать) Вот, и готовлю их каждый день по-новому) Сегодня буду готовить в духовке. Сейчас очень жарко и стоять у плиты совсем не хочется.

Это будет простой и вкусный рецепт кабачков с «шапочкой». Кстати, детям тоже очень нравится!

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАБАЧКОВ В ДУХОВКЕ:

1. Сначала готовим начинку или «шапочку», назовем ее так. В миску натираю на крупной терке свежую морковь.

2. Туда же, но на мелкой терке, натираю сыр.

3. Добавляю мелко порезанный укроп.

4. Чеснок пропускаю через пресс.

5. Теперь сметана и майонез. Соль не добавляю, ее вполне хватает в сыре и майонезе, но это дело вкуса. Хорошенько перемешиваю.

Начинка не должна быть жидкой. Она может показаться суховатой, но так и должно быть.

6. Берем противень, застеленный пергаментной бумагой или, как у меня сегодня, силиконовым ковриком. Выкладываем кружки кабачков, ширина которых не более 5 мм, чтобы все быстро и хорошо приготовилось. Сверху добавляем немного соли.

7. На кружки кабачков выкладываем подготовленную начинку. Это удобно делать двумя чайными ложками. Самой начинки на кружок кладу примерно чайную ложку с горкой.

8.

Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Использую режим нагрева верх-низ. За 5 минут до готовности включаю режим конвекции для получения равномерной, красивой и аппетитной корочки.