Свиной окорок в красном вине — пикантное и невероятно вкусное блюдо. Отличный вариант для торжественного стола. Обязательно приготовьте по данному рецепту!
Свиной окорок в красном вине: ингредиенты
- 450 (четыреста пятьдесят) мл — сухого красного вина
- 800 (восемьсот) гр — свиного окорока
- (шесть) гр — молотого кориандра
- 2 (два) гр — корицы
- 3 (три) гр — соли
- 30 (тридцать) гр — сливочного масла
- 50 (пятьдесят) мл — кукурузного или подсолнечного масла
Рецепт приготовления:
- Сначала нужно сделать маринад для мяса
- Для этого смешайте вино со специями (корица, перец, кориандр, соль). Затем положите в этот маринад мясо на 40 минут
- В разогретую сковороду поместите смесь из кукурузного и сливочного масла и обжарьте на сильном огне мясо
- Мясо следует все время переворачивать, жарить до получения румяной корочки со всех сторон
- В сотейник переложите мясо с жиром оставшимся в сковороде, вылейте маринад и поместите в духовку
- Время запекания окорока не менее одного часа на слабом огне при температуре 190 градусов
- Свиной окорок в красном вине получается очень вкусным! Вы как начнете готовить, сразу почувствуете невероятный аромат мяса на своей кухне. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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