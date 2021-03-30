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Свиной окорок в красном вине

Свиной окорок в красном вине — пикантное и невероятно вкусное блюдо. Отличный вариант для торжественного стола. Обязательно приготовьте по данному рецепту!

Свиной окорок в красном вине

Свиной окорок в красном вине: ингредиенты

  1. 450 (четыреста пятьдесят) мл — сухого красного вина
  2. 800 (восемьсот) гр — свиного окорока
  3.  (шесть) гр — молотого кориандра
  4. 2 (два) гр — корицы
  5. 3 (три) гр — соли
  6. 30 (тридцать) гр — сливочного масла
  7. 50 (пятьдесят) мл — кукурузного или подсолнечного масла

Рецепт приготовления:

  • Сначала нужно сделать маринад для мяса
  • Для этого смешайте вино со специями (корица, перец, кориандр, соль). Затем положите в этот маринад мясо на 40 минут
  • В разогретую сковороду поместите смесь из кукурузного и сливочного масла и обжарьте на сильном огне мясо
  • Мясо следует все время переворачивать, жарить до получения румяной корочки со всех сторон
  • В сотейник переложите мясо с жиром оставшимся в сковороде, вылейте маринад и поместите в духовку
  • Время запекания окорока не менее одного часа на слабом огне при температуре 190 градусов
  • Свиной окорок в красном вине получается очень вкусным! Вы как начнете готовить, сразу почувствуете невероятный аромат мяса на своей кухне. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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