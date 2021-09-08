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Рецепт сытного ужина из капусты. Почему я раньше так не готовила: просто и вкусно

Из капусты можно сделать очень много вкусных и оригинальных блюд. Это простой и интересный рецепт сытного ужина или обеда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 750 г;
  • лук и яйца по 2 шт;
  • мука, половина стакана;
  • чеснок измельченный, 0.5 ст.л;
  • соль, 1 ч.л;
  • перец, 0.5 ч.л;
  • тимьян и красный перец по 1 ч.л;
  • масло растительное.

Для приготовления соуса йогуртового нужно:

  • натуральный йогурт, 0.5 стакана;
  • чеснок измельченный, сок лимонный и петрушка по 0.5 ч.л;
  • соль, четверть ч.л.

Процесс приготовления

Капусту шинкуем и заливаем водой, доводим до кипения и варим 10 минут.

Сливаем с капусты воду и остужаем.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле 1 минуту.

Добавляем чеснок и пережариваем до коричневого цвета.

Капусту отжимаем и смешиваем с луком, яйцами, солим и перчим, добавляем ароматные травы и специи, муку.

Вымешиваем и формируем котлеты.

Рецепт сытного ужина из капусты. Почему я раньше так не готовила: просто и вкусно

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.

Рецепт сытного ужина из капусты. Почему я раньше так не готовила: просто и вкусно

Для соуса смешиваем все продукты до однородности.

Рецепт сытного ужина из капусты. Почему я раньше так не готовила: просто и вкусно

Подаем котлеты с соусом к столу. Можно еще добавить к этому блюду разные гарниры. Очень вкусно получается с картофельным пюре и отварным рисом.

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