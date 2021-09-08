Рецепт сытного ужина из капусты. Почему я раньше так не готовила: просто и вкусно

Из капусты можно сделать очень много вкусных и оригинальных блюд. Это простой и интересный рецепт сытного ужина или обеда.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 750 г;
- лук и яйца по 2 шт;
- мука, половина стакана;
- чеснок измельченный, 0.5 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- перец, 0.5 ч.л;
- тимьян и красный перец по 1 ч.л;
- масло растительное.
Для приготовления соуса йогуртового нужно:
- натуральный йогурт, 0.5 стакана;
- чеснок измельченный, сок лимонный и петрушка по 0.5 ч.л;
- соль, четверть ч.л.
Процесс приготовления
Капусту шинкуем и заливаем водой, доводим до кипения и варим 10 минут.
Сливаем с капусты воду и остужаем.
Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле 1 минуту.
Добавляем чеснок и пережариваем до коричневого цвета.
Капусту отжимаем и смешиваем с луком, яйцами, солим и перчим, добавляем ароматные травы и специи, муку.
Вымешиваем и формируем котлеты.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.
Для соуса смешиваем все продукты до однородности.
Подаем котлеты с соусом к столу. Можно еще добавить к этому блюду разные гарниры. Очень вкусно получается с картофельным пюре и отварным рисом.
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