Рецепт сытного ужина из капусты. Почему я раньше так не готовила: просто и вкусно

Из капусты можно сделать очень много вкусных и оригинальных блюд. Это простой и интересный рецепт сытного ужина или обеда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 750 г;

лук и яйца по 2 шт;

мука, половина стакана;

чеснок измельченный, 0.5 ст.л;

соль, 1 ч.л;

перец, 0.5 ч.л;

тимьян и красный перец по 1 ч.л;

масло растительное.

Для приготовления соуса йогуртового нужно:

натуральный йогурт, 0.5 стакана;

чеснок измельченный, сок лимонный и петрушка по 0.5 ч.л;

соль, четверть ч.л.

Процесс приготовления

Капусту шинкуем и заливаем водой, доводим до кипения и варим 10 минут.

Сливаем с капусты воду и остужаем.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле 1 минуту.

Добавляем чеснок и пережариваем до коричневого цвета.

Капусту отжимаем и смешиваем с луком, яйцами, солим и перчим, добавляем ароматные травы и специи, муку.

Вымешиваем и формируем котлеты.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.

Для соуса смешиваем все продукты до однородности.