Все перемешал и готово: яблочный пирог, тающий во рту. Готовлю в домашних условиях

Яблочный пирог будет мягким и воздушным. Рецепт хорош тем, что с ним не нужно долго возиться и смешивать массу продуктов. Здесь все быстро и просто.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйца, 3 шт;
молоко, 180 мл;
масло сливочное, 80 г;
сахар, 150 г;
мука, 300 г;
разрыхлитель, 5 г;
яблоки, 3 шт.
Процесс приготовления
Яблоки выбирайте кисло-сладкие или сладкие, здесь по вкусу. Режем их небольшими кусочками.
Яйца взбиваем венчиком с сахаром.
Добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем.
Вливаем молоко и вмешиваем.
Всыпаем просеянную муку, соединенную с разрыхлителем и вымешиваем тесто.
Форму смазываем растительным маслом.
В тесто добавляем яблочные кусочки и перемешиваем.
Выкладываем тесто в форму, разравниваем и отправляем в разогретую духовку.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, смотрите по своей духовке.
Остывший пирог можно посыпать сахарной пудрой или смешать ее с корицей – такое сочетание отлично подходит к яблочному аромату и вкусу.
Пирог не крошится, остается мягким и влажным, прекрасно подходит к чаю и какао, для завтрака.
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