Все перемешал и готово: яблочный пирог, тающий во рту. Готовлю в домашних условиях

Яблочный пирог будет мягким и воздушным. Рецепт хорош тем, что с ним не нужно долго возиться и смешивать массу продуктов. Здесь все быстро и просто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

молоко, 180 мл;

масло сливочное, 80 г;

сахар, 150 г;

мука, 300 г;

разрыхлитель, 5 г;

яблоки, 3 шт.

Процесс приготовления

Яблоки выбирайте кисло-сладкие или сладкие, здесь по вкусу. Режем их небольшими кусочками.

Яйца взбиваем венчиком с сахаром.

Добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем.

Вливаем молоко и вмешиваем.

Всыпаем просеянную муку, соединенную с разрыхлителем и вымешиваем тесто.

Форму смазываем растительным маслом.

В тесто добавляем яблочные кусочки и перемешиваем.

Выкладываем тесто в форму, разравниваем и отправляем в разогретую духовку.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, смотрите по своей духовке.

Остывший пирог можно посыпать сахарной пудрой или смешать ее с корицей – такое сочетание отлично подходит к яблочному аромату и вкусу.

Пирог не крошится, остается мягким и влажным, прекрасно подходит к чаю и какао, для завтрака.