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Яблочный пирог на сковороде. С 1 яйцом и за 15 минут

Яблочный пирог на сковороде получается очень легко и быстро. Прекрасный десерт к утреннему чаю.

Яблочный пирог на сковороде: ингредиенты

Яблочный пирог на сковороде. С 1 яйцом и за 15 минут 2

 

  1. Яблоки — 2 шт (две штуки)
  2. Сметана — 200 гр. (двести грамм)
  3. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Мука — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  5. Вода, лимонный сок, корица, сахар — по 20 гр. (двадцать грамм)

Рецепт приготовления:

  • Яблоки должны быть кисло-сладкими для балансировки вкуса. Нарежьте яблоки тонкими дольками.
  • В сковороде протомите кусочек сливочного масла, выложите яблочные дольки, перемешайте, налейте воду и лимонный сок, посыпьте сахаром и корицей.
  • Несколько минут обжарьте под крышкой до мягкости долек.
  • Смешайте яйцо с сахаром и ванилином по вкусу.
  • Затем добавьте размягчённое масло и сметану, перебейте венчиком.
  • Всыпьте просеянную муку и хорошо вымесите тесто.

Совет: если масса получилась очень густой, влейте 20 мл. молока.

  • Тесто вылейте на яблочные дольки в сковороде, накройте крышкой и жарьте 12 минут на небольшом огне.
  • При помощи тарелки пирог переверните и обжарьте несколько минут на другой сторон.

Яблочный пирог на сковороде — мягкий и воздушный.

Яблочный пирог на сковороде

Пеките на здоровье!

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