Яблочный пирог на сковороде. С 1 яйцом и за 15 минут

Яблочный пирог на сковороде получается очень легко и быстро. Прекрасный десерт к утреннему чаю.
Яблочный пирог на сковороде: ингредиенты
- Яблоки — 2 шт (две штуки)
- Сметана — 200 гр. (двести грамм)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Мука — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Вода, лимонный сок, корица, сахар — по 20 гр. (двадцать грамм)
Рецепт приготовления:
- Яблоки должны быть кисло-сладкими для балансировки вкуса. Нарежьте яблоки тонкими дольками.
- В сковороде протомите кусочек сливочного масла, выложите яблочные дольки, перемешайте, налейте воду и лимонный сок, посыпьте сахаром и корицей.
- Несколько минут обжарьте под крышкой до мягкости долек.
- Смешайте яйцо с сахаром и ванилином по вкусу.
- Затем добавьте размягчённое масло и сметану, перебейте венчиком.
- Всыпьте просеянную муку и хорошо вымесите тесто.
Совет: если масса получилась очень густой, влейте 20 мл. молока.
- Тесто вылейте на яблочные дольки в сковороде, накройте крышкой и жарьте 12 минут на небольшом огне.
- При помощи тарелки пирог переверните и обжарьте несколько минут на другой сторон.
Яблочный пирог на сковороде — мягкий и воздушный.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии