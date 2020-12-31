Закусочный торт «Царский», его потрясающий вкус будете помнить долго

Очень сытный, вкусный закусочный торт из коржей, с начинкой из куриного мяса, маринованных огурчиков, шампиньонов и сыра. Для свежести еще нужно добавить зелени и по желанию, сделать домашний майонез.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

коржи для наполеона, 4 шт;

мясо куриное, 500 г;

шампиньоны, 400 г;

лук, 2 шт;

сыр бутербродный, 10 пластинок;

огурцы маринованные, 150 г;

масло сливочное, 50 г;

укроп.

Для приготовления майонеза необходимо:

яйцо, 1 шт;

соль, сахар по 1\2 ч.л;

лимонный сок, 2 ст.л;

горчица острая, 1 ст.л;

масло растительное, 250 мл;

перец.

Процесс приготовления

Филе куриное солим и перчим, посыпаем разными специями и обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности. Остужаем.

Шампиньоны режем дольками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости.

Добавляем мелко резаный лук и обжариваем с грибами, еще вливаем растительное масло.

Еще добавим сливочное масло, солим и перчим.

Огурцы режем тонкими кружочками.

Для майонеза смешиваем все продукты и перебиваем погружным блендером.

Мелко режем укроп.

Формируем торт на блюде, дно смазываем майонезом.

Кладем корж, смазываем майонезом (все последующие также).

Выкладываем часть мяса, сверху огурцы.

Накрываем коржом.

Выкладываем грибы часть, кладем сыр.

Накрываем коржом.

Выкладываем мясо и огурцы.

Накрываем коржом и выкладываем грибы, потом сыр.

Делаем сеточку майонеза сверху. Смазываем соусом бока и обсыпаем все укропом.

Отправляем в холодильник на несколько часов.

Украсить вы можете любым декором по вкусу.