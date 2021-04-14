Голубцы по-польски. Аппетитное и сочное блюдо

Голубцы по-польски довольно сытное и очень вкусное блюдо, которое можно смело подавать к столу и угощать родных и близких людей .
Голубцы по-польски: ингредиенты
- Фарш куриный или свиной — 300 г. (триста грамм)
- Батон — один кусок
- Яйцо — 1 шт. (одна штука)
- Рис — 50 г. (пятьдесят грамм
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Капустные листья (листья нужно заранее отделить от кочана капусты и отварить в течение 20 секунд, если овощ молодой).
- Томатная паста хорошего качества — 1,5 — 2 ст. л (полторы-две столовые ложки)
- Крахмал — 1,5-2 ст. л (полторы-две столовые ложки)
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- В мясорубке прокрутите кусок мяса и батон, который предварительно нужно замочить водой.
- Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
- Томатную пасту и крахмал выложите в сковороду.
- Влейте около ста миллилитров воды и постоянно помешивая сделайте соус.
- Сваренный до полуготовности рис добавьте к мясному фаршу.
- Снова все хорошенько перемешайте в большой миске.
- На вареный капустный лист выложите немного фарша.
- Сверните голубец, подвернув края, затем скрутите в рулет.
- Готовые голубцы выложите на соус, если необходимо, добавьте ещё воды. Попробуйте на вкус, при необходимости добавьте соль и перец .Голубцы тушите на умеренном огне 20 минут, периодически помешивая соус.
Голубцы по-польски готовы к подаче на стол.
Готовьте на здоровье!
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