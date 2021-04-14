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Голубцы по-польски. Аппетитное и сочное блюдо

Голубцы по-польски довольно сытное и очень вкусное блюдо, которое можно смело подавать к столу и угощать родных и близких людей .

Голубцы по-польски: ингредиенты

Голубцы по-польски

  1. Фарш куриный или свиной — 300 г. (триста грамм)
  2. Батон — один кусок
  3. Яйцо — 1 шт.  (одна штука)
  4. Рис — 50 г. (пятьдесят грамм
  5. Лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Капустные листья (листья нужно заранее отделить от кочана капусты и отварить в течение 20 секунд, если овощ молодой).
  7. Томатная паста хорошего качества — 1,5 — 2 ст. л (полторы-две столовые ложки)
  8. Крахмал — 1,5-2 ст. л (полторы-две столовые ложки)
  9. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • В мясорубке прокрутите кусок мяса и батон, который предварительно нужно замочить водой.
  • Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  • Томатную пасту и крахмал выложите в сковороду.
  • Влейте около ста миллилитров воды и постоянно помешивая сделайте соус.
  • Сваренный до полуготовности рис добавьте к мясному фаршу.
  • Снова все хорошенько перемешайте в большой миске.
  • На вареный капустный лист выложите немного фарша.
  • Сверните голубец, подвернув края, затем скрутите в рулет.
  • Готовые голубцы выложите на соус, если необходимо, добавьте ещё воды. Попробуйте на вкус, при необходимости добавьте соль и перец .
    Голубцы тушите на умеренном огне 20 минут, периодически помешивая соус.

Голубцы по-польски готовы к подаче на стол.

Голубцы по-польски. Аппетитное и сочное блюдо 2

Готовьте на здоровье!

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