Без духовки коржи для торта

В нашем тесте для коржей будет присутствовать сметана, именно она и сделает коржи для торта нежными и мягкими.
Коржи для торта: нам понадобятся следующие ингредиенты
- 3 (три) стакана — муки
- 200 (двести) гр — сахара
- 200 (двести) гр — сметаны
- 1 (одна) ч. ложка — соды
Рецепт приготовления:
- Сметану смешайте с сахаром и содой в глубокой посуде, перемешайте
- Муку просейте и частями всыпаем в массу, тесто замесите руками. Масса должна получиться плотной и густой
- Разделите тесто на 9 – 12 частей
- Раскатайте каждый кусок в тонкий слой, обрежьте по диаметру сковороды
- Разогрейте сухую сковороду и обжарьте коржи с двух сторон
- Сформируйте торт, смажьте коржи любым кремом и украсьте по вкусу
- Вот так совсем не сложно, приготовить коржи для торта, без применения духовки! Быстро, минимум ингредиентов, минимальное количество времени, и главное, что получается — вкусно! А начинку или же пропитку можете брать любую, по своему вкусу. Будь то это шоколад, или же сгущенное молоко, варенье или джем! Фантазии в приготовлении тортов могут быть безграничными!
Этот рецепт коржей для торта придётся по вкусу любой хозяйке!
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