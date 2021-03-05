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Без духовки коржи для торта

В нашем тесте для коржей будет присутствовать сметана, именно она и сделает коржи для торта нежными и мягкими.

Без духовки коржи для торта 3

Коржи для торта: нам понадобятся следующие ингредиенты

  1. 3 (три) стакана — муки
  2. 200 (двести) гр — сахара
  3. 200 (двести) гр — сметаны
  4. 1 (одна) ч. ложка — соды

Без духовки коржи для торта 4

Рецепт приготовления:

  • Сметану смешайте с сахаром и содой в глубокой посуде, перемешайте
  • Муку просейте и частями всыпаем в массу, тесто замесите руками. Масса должна получиться плотной и густой
  • Разделите тесто на 9 – 12 частей
  • Раскатайте каждый кусок в тонкий слой, обрежьте по диаметру сковороды
  • Разогрейте сухую сковороду и обжарьте коржи с двух сторон
  • Сформируйте торт, смажьте коржи любым кремом и украсьте по вкусу
  • Вот так совсем не сложно, приготовить коржи для торта, без применения духовки! Быстро, минимум ингредиентов, минимальное количество времени, и главное, что получается — вкусно! А начинку или  же пропитку можете брать любую, по своему вкусу. Будь то это шоколад, или же сгущенное молоко, варенье или джем! Фантазии в приготовлении тортов могут быть безграничными!

Этот рецепт коржей для торта придётся по вкусу любой хозяйке!

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