Без духовки коржи для торта

В нашем тесте для коржей будет присутствовать сметана, именно она и сделает коржи для торта нежными и мягкими.

Коржи для торта: нам понадобятся следующие ингредиенты

3 (три) стакана — муки 200 (двести) гр — сахара 200 (двести) гр — сметаны 1 (одна) ч. ложка — соды

Рецепт приготовления:

Сметану смешайте с сахаром и содой в глубокой посуде, перемешайте

Муку просейте и частями всыпаем в массу, тесто замесите руками. Масса должна получиться плотной и густой

Разделите тесто на 9 – 12 частей

Раскатайте каждый кусок в тонкий слой, обрежьте по диаметру сковороды

Разогрейте сухую сковороду и обжарьте коржи с двух сторон

Сформируйте торт, смажьте коржи любым кремом и украсьте по вкусу

Вот так совсем не сложно, приготовить коржи для торта, без применения духовки! Быстро, минимум ингредиентов, минимальное количество времени, и главное, что получается — вкусно! А начинку или же пропитку можете брать любую, по своему вкусу. Будь то это шоколад, или же сгущенное молоко, варенье или джем! Фантазии в приготовлении тортов могут быть безграничными!

Этот рецепт коржей для торта придётся по вкусу любой хозяйке!