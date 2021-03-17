Пирог «Полный восторг». Тесто словно пух, с ним может справиться каждая хозяйка

Пирог «Полный восторг» получается таким нежным, вкусным и праздничным. С таким простым рецептом справится даже начинающая хозяюшка.
Пирог «Полный восторг»: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр — муки
- 150 (сто пятьдесят) мл — молока
- 3 (три) шт — яиц
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 4 (четыре) ст. ложки — сахара
- треть ч. ложки — соли
- 8 (восемь) гр — сухих дрожжей
На начинку:
- 2 (две) ст. ложки — сахара
- 250 (двести пятьдесят) гр — творога
- 2 (две) ст. ложки — сахара
- 1 (одна) шт — желтка
- 50 (пятьдесят) гр — изюма
- 1 (один) пакетик — ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Растопите сливочное масло.
Сахар смешайте с солью и теплым молоком, сливочным маслом и яйцами, перемешайте массу
- Муку просейте и смешайте с дрожжами. Введите порционно муку с дрожжами в жидкую массу, вымесите тесто до того, как оно станет мягким и перестанет липнуть к рукам. Накройте тесто пленкой и отправьте в теплое место на один час, потом начните обминать его и оставьте еще на один час
- Творог смешайте с ванильным сахаром и желтком, сахаром по вкусу, перемешайте до однородного состояния. Можно воспользоваться блендером
- Тесто обомните и разделите на кусочки – приблизительно 22 штуки выходит. Раскатайте в лепешки, положите начинку и защипите по бокам.
Круглую форму для выпечки застелите пергаментом и уложите лодочки в форму, творогом вверх. Посыпьте изюмом или добавьте его непосредственно в творог. Оставьте на пятнадцать минут и смажьте взбитым яйцом.
Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут
- Такое тесто отлично для яблочного пирога – яблоки нарежьте на тонкие дольки и смешайте с корицей и сахаром и уложите на тесто
- Пирог «Полный восторг» удался на славу! Обязательно возьмите рецепт на заметку!
Свежие комментарии