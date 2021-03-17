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Пирог «Полный восторг». Тесто словно пух, с ним может справиться каждая хозяйка

Пирог «Полный восторг» получается таким нежным, вкусным и праздничным. С таким простым рецептом справится даже начинающая хозяюшка.

Пирог «Полный восторг»

Пирог «Полный восторг»: ингредиенты

  1. 500 (пятьсот) гр — муки
  2. 150 (сто пятьдесят) мл — молока
  3. 3 (три) шт — яиц
  4. 100 (сто) гр — сливочного масла
  5. 4 (четыре) ст. ложки — сахара
  6. треть ч. ложки — соли
  7. 8 (восемь) гр — сухих дрожжей

На начинку:

  1. 2 (две) ст. ложки — сахара
  2. 250 (двести пятьдесят) гр — творога
  3. 2 (две) ст. ложки — сахара
  4. 1 (одна) шт — желтка
  5. 50 (пятьдесят) гр — изюма
  6. 1 (один) пакетик — ванильного сахара

Рецепт приготовления:

  • Растопите сливочное масло.
    Сахар смешайте с солью и теплым молоком, сливочным маслом и яйцами, перемешайте массу
  • Муку просейте и смешайте с дрожжами. Введите порционно муку с дрожжами в жидкую массу, вымесите тесто до того, как оно станет мягким и перестанет липнуть к рукам. Накройте тесто пленкой и отправьте в теплое место на один час, потом начните обминать его и оставьте еще на один час
  • Творог смешайте с ванильным сахаром и желтком, сахаром по вкусу, перемешайте до однородного состояния. Можно воспользоваться блендером
  • Тесто обомните и разделите на кусочки – приблизительно 22 штуки выходит.  Раскатайте в лепешки, положите начинку и защипите по бокам.

    Круглую форму для выпечки застелите пергаментом и уложите лодочки в форму, творогом вверх. Посыпьте изюмом или добавьте его непосредственно в творог. Оставьте на пятнадцать минут и смажьте взбитым яйцом.
    Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут
  • Такое тесто отлично для яблочного пирога – яблоки нарежьте на тонкие дольки и смешайте с корицей и сахаром и уложите на тесто
  • Пирог «Полный восторг» удался на славу! Обязательно возьмите рецепт на заметку!

 

 

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