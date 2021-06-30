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Мясная запеканка с картофельной начинкой. Блюдо, которое особенно понравится мужчинам

Мясная запеканка с картофельной начинкой — прекрасное блюдо для мужчин.

Мясная запеканка с картофельной начинкой: ингредиенты

Мясная запеканка с картофельной начинкой

Мясо:

  1. Фарш — 2 кг. (два килограмма)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Панировочные сухари — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Перец , горчица, соль — по 1 ч. л (по одной чайной ложке)
  5. Чеснок сушёный — 2 ч. л (две чайные ложки)
  6. Паприка — 3 ч. (три чайные ложки)
  7. Измельчённая петрушка — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Перец чили — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Картофельная начинка:

  1. Картофель вареный — 600 гр. (шестьсот грамм)
  2. Тёртый сыр — 100 гр. 9сто грамм)
  3. Измельчённый бекон — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  4. Соль, перец

Украшение:

  1. Чёрный хлеб — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Творожный сыр — 300 гр. (триста грамм)
  3. Масло сливочное — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Свежие огурцы, помидоры, морковь, сладкий перец, листья салата и редиска.

Способ приготовления:

  • Фарш смешайте с сухарями и  яйцами, затем добавьте все приправы и тщательно перемешайте.
  • Глубокую миску выстелите изнутри пищевой плёнкой, затем дно и стенки выложите фаршем, слой должен быть ровным и плотным.
  • Из начинки приготовьте пюре: картофель отварите, кусочки бекона обжарьте около 2-3 минут. Смешайте бекон с картофелем и тёртым сыром, а потом разомните всё в однородную массу, приправьте солью и перцем по вкусу.
  • Половину пюре выложите в миску с фаршем, накройте ещё одним слоем мяса, снова слой начинки и слой мяса. Верхний слой хорошенько выровняйте.
  • Переверните миску и аккуратно переложите пирог на противень, покрытый промасленной бумагой.
  • При помощи длинной шпажки проделайте в запеканке отверстия, чтобы начинка лучше пропеклась. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 80 минут.

Мясная запеканка с картофельной начинкой — очень вкусно и сытно.

Мясная запеканка с картофельной начинкой. Блюдо, которое особенно понравится мужчинам 2

Приятного аппетита!

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