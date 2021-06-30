Мясная запеканка с картофельной начинкой. Блюдо, которое особенно понравится мужчинам

Мясная запеканка с картофельной начинкой — прекрасное блюдо для мужчин.
Мясная запеканка с картофельной начинкой: ингредиенты
Мясо:
- Фарш — 2 кг. (два килограмма)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Панировочные сухари — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Перец , горчица, соль — по 1 ч. л (по одной чайной ложке)
- Чеснок сушёный — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Паприка — 3 ч. (три чайные ложки)
- Измельчённая петрушка — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Перец чили — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Картофельная начинка:
- Картофель вареный — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Тёртый сыр — 100 гр. 9сто грамм)
- Измельчённый бекон — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Соль, перец
Украшение:
- Чёрный хлеб — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Творожный сыр — 300 гр. (триста грамм)
- Масло сливочное — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Свежие огурцы, помидоры, морковь, сладкий перец, листья салата и редиска.
Способ приготовления:
- Фарш смешайте с сухарями и яйцами, затем добавьте все приправы и тщательно перемешайте.
- Глубокую миску выстелите изнутри пищевой плёнкой, затем дно и стенки выложите фаршем, слой должен быть ровным и плотным.
- Из начинки приготовьте пюре: картофель отварите, кусочки бекона обжарьте около 2-3 минут. Смешайте бекон с картофелем и тёртым сыром, а потом разомните всё в однородную массу, приправьте солью и перцем по вкусу.
- Половину пюре выложите в миску с фаршем, накройте ещё одним слоем мяса, снова слой начинки и слой мяса. Верхний слой хорошенько выровняйте.
- Переверните миску и аккуратно переложите пирог на противень, покрытый промасленной бумагой.
- При помощи длинной шпажки проделайте в запеканке отверстия, чтобы начинка лучше пропеклась. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 80 минут.
Мясная запеканка с картофельной начинкой — очень вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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