Помидоры по-польски. Жалею только об одном, что закатала так мало банок

Помидоры по-польски лёгкая и очень вкусная закуска к любому блюду. Вкус ароматных помидоров с лёгким привкусом укропа и чеснока непременно должен Вам понравиться.
Помидоры по-польски: ингредиенты
- Лук
- Помидоры
- Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка) на 1 литровую банку
- Сахар — 3 ст. л (три толовые ложки)
- Чеснок
- Уксус 9 % — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль -1 ст. л (одна столовая ложка)
- Петрушка и укроп
Рецепт приготовления:
- Важно — этот рецепт на три полулитровые банки.
- Все ингредиенты возьмите в произвольном объёме, чеснок любители острого могут взять побольше.
- Нарежьте лук тонкими полукольцами, помидоры дольками, измельчите зелень и чеснок.
- Уложите на дно банки слой лука, затем зелень и посыпьте чесноком.
- Следом отправьте помидоры и повторите слои.
- Самый последний из слоёв — это лук и зелень.
- Воду поставьте на плиту, добавьте соль и сахар и доведите до кипения.
- Налейте в каждую из банок по ложке уксуса и растительного масла, влейте кипящий маринад и закрутите крышками.
- Переверните, укутайте и дайте остынуть.
Помидоры по-польски аппетитный рецепт на всю зиму.
Надеемся, что Вам понравится этот изумительный рецепт!
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