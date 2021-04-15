Помидоры по-польски. Жалею только об одном, что закатала так мало банок

Помидоры по-польски лёгкая и очень вкусная закуска к любому блюду. Вкус ароматных помидоров с лёгким привкусом укропа и чеснока непременно должен Вам понравиться.

Помидоры по-польски: ингредиенты

Лук Помидоры Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка) на 1 литровую банку Сахар — 3 ст. л (три толовые ложки) Чеснок Уксус 9 % — 1 ст. л (одна столовая ложка) Соль -1 ст. л (одна столовая ложка) Петрушка и укроп

Рецепт приготовления:

Важно — этот рецепт на три полулитровые банки.

Все ингредиенты возьмите в произвольном объёме, чеснок любители острого могут взять побольше.

Нарежьте лук тонкими полукольцами, помидоры дольками, измельчите зелень и чеснок.

Уложите на дно банки слой лука, затем зелень и посыпьте чесноком.

Следом отправьте помидоры и повторите слои.

Самый последний из слоёв — это лук и зелень.

Воду поставьте на плиту, добавьте соль и сахар и доведите до кипения.

Налейте в каждую из банок по ложке уксуса и растительного масла, влейте кипящий маринад и закрутите крышками.

Переверните, укутайте и дайте остынуть.

Помидоры по-польски аппетитный рецепт на всю зиму.

Надеемся, что Вам понравится этот изумительный рецепт!