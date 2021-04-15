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Помидоры по-польски. Жалею только об одном, что закатала так мало банок

Помидоры по-польски лёгкая и очень вкусная закуска к любому блюду. Вкус ароматных помидоров с лёгким привкусом укропа и чеснока непременно должен Вам понравиться.

Помидоры по-польски: ингредиенты

Помидоры по-польски

  1. Лук
  2. Помидоры
  3. Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка) на 1 литровую банку
  4. Сахар — 3 ст. л (три толовые ложки)
  5. Чеснок
  6. Уксус 9 % — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Соль -1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Петрушка и укроп

Рецепт приготовления:

  • Важно — этот рецепт на три полулитровые банки.
  • Все ингредиенты возьмите в произвольном объёме, чеснок любители острого могут взять побольше.
  • Нарежьте лук тонкими полукольцами, помидоры дольками, измельчите зелень и чеснок.
  • Уложите на дно банки слой лука, затем зелень и посыпьте чесноком.
  • Следом отправьте помидоры и повторите слои.
  • Самый последний из слоёв — это лук и зелень.
  • Воду поставьте на плиту, добавьте соль и сахар и доведите до кипения.
  • Налейте в каждую из банок по ложке уксуса и растительного масла, влейте кипящий маринад и закрутите крышками.
  • Переверните, укутайте и дайте остынуть.

Помидоры по-польски аппетитный рецепт на всю зиму.

Помидоры по-польски. Жалею только об одном, что закатала так мало банок 4

Надеемся, что Вам понравится этот изумительный рецепт!

 

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