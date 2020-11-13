Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Отбивные из индейки: нежные, вкусные и быстрые отбивные из индейки

Отбивные из индейки получаются невероятно нежными, вкусными. Мясо индейки очень полезное, к тому же оно считается диетическим.

Отбивные из индейки: ингредиенты

Отбивные из индейки

  1. 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
  2. 600 (шестьсот) гр – филе индейки
  3. 5 (пять) ст. ложек – муки
  4. 3 (три) шт – яиц
  5. Соль и перец по вкусу
  6. 2 (две) ст. ложек – растительного масла

Отбивные из индейки: рецепт

Отбивные из индейки

  • Филе тщательно промойте и нарежьте слайсами. Толщиной примерно в восемь мм
  • Каждый кусок отбейте кухонным молоточком. Посолите и приперчите по вкусу
  • На сковороде разогрейте растительное масло
  • Сделайте кляр. Яйца разбейте и взбейте при помощи венчика
  • В яйца добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте
  • Муку насыпьте в отдельную посуду, обваляйте отбивные в муке с двух сторон. Затем окуните в сырно-яичной массе
  • И сразу отправьте жариться на сковороду. Прожаривайте с каждой стороны минуты по 4. До готовности
  • Подавать с овощами, картофелем, макаронами, рисом

Отбивные из индейки готовы!

Отбивные из индейки

Отличный вариант приготовления мяса для праздничного стола, или же для романтического ужина. На здоровье.

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх