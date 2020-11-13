Отбивные из индейки: нежные, вкусные и быстрые отбивные из индейки

Отбивные из индейки получаются невероятно нежными, вкусными. Мясо индейки очень полезное, к тому же оно считается диетическим.

Отбивные из индейки: ингредиенты

50 (пятьдесят) гр – твердого сыра 600 (шестьсот) гр – филе индейки 5 (пять) ст. ложек – муки 3 (три) шт – яиц Соль и перец по вкусу 2 (две) ст. ложек – растительного масла

Отбивные из индейки: рецепт

Филе тщательно промойте и нарежьте слайсами. Толщиной примерно в восемь мм

Каждый кусок отбейте кухонным молоточком. Посолите и приперчите по вкусу

На сковороде разогрейте растительное масло

Сделайте кляр. Яйца разбейте и взбейте при помощи венчика

В яйца добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте

Муку насыпьте в отдельную посуду, обваляйте отбивные в муке с двух сторон. Затем окуните в сырно-яичной массе

И сразу отправьте жариться на сковороду. Прожаривайте с каждой стороны минуты по 4. До готовности

Подавать с овощами, картофелем, макаронами, рисом

Отбивные из индейки готовы!

Отличный вариант приготовления мяса для праздничного стола, или же для романтического ужина. На здоровье.