Отбивные из индейки: нежные, вкусные и быстрые отбивные из индейки

Отбивные из индейки получаются невероятно нежными, вкусными. Мясо индейки очень полезное, к тому же оно считается диетическим.
Отбивные из индейки: ингредиенты
- 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
- 600 (шестьсот) гр – филе индейки
- 5 (пять) ст. ложек – муки
- 3 (три) шт – яиц
- Соль и перец по вкусу
- 2 (две) ст. ложек – растительного масла
Отбивные из индейки: рецепт
- Филе тщательно промойте и нарежьте слайсами. Толщиной примерно в восемь мм
- Каждый кусок отбейте кухонным молоточком. Посолите и приперчите по вкусу
- На сковороде разогрейте растительное масло
- Сделайте кляр. Яйца разбейте и взбейте при помощи венчика
- В яйца добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте
- Муку насыпьте в отдельную посуду, обваляйте отбивные в муке с двух сторон. Затем окуните в сырно-яичной массе
- И сразу отправьте жариться на сковороду. Прожаривайте с каждой стороны минуты по 4. До готовности
- Подавать с овощами, картофелем, макаронами, рисом
Отбивные из индейки готовы!
Отличный вариант приготовления мяса для праздничного стола, или же для романтического ужина. На здоровье.
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