Индийский кофе .Балуй себя утром чудесным ароматом этого кофе

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода 1.5 стакана

молоко 1.5 стакана

сахар 3 ст.л.

кофе 3 ст.л.

кардамон 3 зернышка

корица 0.5 палочки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Полтора стакана воды смешивают с таким же количеством молока и доводят до кипения. Забрасывают в кипящую жидкость 3 столовые ложки сахара, такое же количество кофе, зернышки из 3 плодов кардамона и пол-палочки корицы. Напиток варят на самом маленьком огне около 3 минут, постоянно помешивая.