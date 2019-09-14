Индийский кофе .Балуй себя утром чудесным ароматом этого кофе

ИНГРЕДИЕНТЫ:
вода 1.5 стакана
молоко 1.5 стакана
сахар 3 ст.л.
кофе 3 ст.л.
кардамон 3 зернышка
корица 0.5 палочки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Полтора стакана воды смешивают с таким же количеством молока и доводят до кипения. Забрасывают в кипящую жидкость 3 столовые ложки сахара, такое же количество кофе, зернышки из 3 плодов кардамона и пол-палочки корицы. Напиток варят на самом маленьком огне около 3 минут, постоянно помешивая.
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