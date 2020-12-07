Как «резиновый» кусок сала превратить в тающую закуску, от которой сложно оторваться

Сегодня у нас четверг и по традиции, в этот день я предлагаю своим читателям интересный, на мой взгляд рецепт!

У вас бывает такое — что покупаете на рынке готовое сало с прослойками, оно имеет потрясающий внешний вид и ароматно пахнет. При виде его сразу поднимается аппетит, а от запаха начинает посасывать под ложечкой. Наверное многие меня поймут в этом вопросе. Покупаем сало, приходим домой и оказывается, что сало невозможно кушать по той причине, что оно просто резиновое и наши зубы не могут с ним справиться. Можно конечно, перед покупкой его продегустировать, многие продавцы предлагают сделать это сразу перед покупкой, но, к сожаления, я не могу себе этого позволить по двум причинам: во-первых — я признаться брезгую пробовать продукты в общественных местах, во-вторых — я пробами и дегустациями поднимаю себе аппетит, что плохо влияет на мою пищеварительную систему.

По случаю, вспомнился один анекдот:

— Скажите, у вас сало «Адидас» есть?

— Это какое?

— Ну с тремя прослойками.

Существует два способа превратить жёсткое сало в прекрасную закуску:

1 — Перекрутить сало на мясорубке, разложить его по баночкам и хранить в холодильнике. Классический рецепт намазки! Признаться хороший рецепт, имеющий ряд преимуществ: его быстро делать, удобно использовать, можно добавить любимые приправы — тем-самым придавая намазке любимые ароматы, в такой намазке сохраняются все полезные витамины для нашего организма — которые мы так ценим в сале.

Из минусов можно отметить два момента: первый — такое сало нежелательно хранить в морозилке, второе — оно быстро портиться.

2 — Термическая обработка. Именно о ней я и хочу вам сегодня рассказать!

Остановлюсь на одном простом, вполне доступном рецепте, благодаря которому можно реанимировать буквально любой кусок сала — сделав его нежным, максимально сохранив витамины в нём.

Нам потребуется немного специй, для придания нашему салу пряного аромата: 1,5 ст ложки соли, душистый и чёрный перец, лавровый лист и свежий чеснок. Все специи выкладываем в кастрюлю, в которой и будем производить термическую обработку, заливаем 1 литром воды. Ставим на огонь и доводим до кипения. После-того как вода закипела, в рассол опускаем сало и доводим до кипения, закрываем крышкой и даём покипеть 10 минут на слабом огне. Отставляем кастрюлю утеплив её на ближайшие 2 часа для медленного остывания. Вынимаем сало из рассола, убираем лишнюю влагу, можно в этот момент дополнить сало специями, молотый перец и тертый свежий чеснок — на любителя. Отправляем в холодильник.

Ну вот, теперь сало нежное, тает во рту и мы можем наслаждаться этим великолепным продуктом, который так хочется в зимнее время!