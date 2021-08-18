Яблочные оладьи без яиц: к чаю вкусно и быстро Готовится без терки, а главное, на скорую руку

Оладьи с яблоком можно готовить хоть круглый год. Я использую этот рецепт, когда мне хочется устроить чаепитие в кругу семьи или стоит цель — накормить сына яблоками. Он у меня не особо любит этот продукт в свежем виде. А вот от оладий с яблоками не отказывается никогда!

Рецепт, которым я хочу поделиться с вами в этом посте, является проверенным мною ни один год. Он простой, но оладушки будут вкусными. За его основу берется кефир. Процент жирности не играет роли. За счет добавления в тесто разрыхлителя, оладьи получаются пышные и нежные. По рецепту яйца не используются совсем.

В общем, если хочется что-то вкусненькое и приготовленное в домашних условиях, возьмите этот рецепт себе на заметку.

Рецепт оладий с яблоком:

1. Смешать кефир и пачку разрыхлителя.

Использовать рекомендую кефир примерно комнатной температуры.

2. Смесь посолить и добавить сахар.

Перемешивать сухие компоненты в кефире можно венчиком.

3. В тесто нужно добавить муку и хорошо перемешать.

Консистенция должна получиться, как у сметаны – в меру густой. При необходимости добавьте еще немного кефира.

4. Кожуру необязательно срезать с яблок — измельчить их нужно кубиками, размер такой, чтобы было удобно замешивать тесто и, конечно же, есть оладушки.

5. Яблоки добавить в тесто и перемешать его ложкой.

6. Жарить оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.

Выкладывать тесто удобно ложкой. Оно не будет растекаться и оладушки примут нужную форму. Размер – на ваше усмотрение.

Готовить оладьи нужно с двух сторон примерно по 3-4 минуты. Обжаривайте их на среднем огне. Они должны быть золотистого цвета с обеих сторон.

Тесто впитывает достаточно много растительного масла, поэтому при необходимости можно смело доливать его на сковороду.

Готовые оладьи можно подавать к столу. Мы любим дополнять их сахарной пудрой. А какой ваш любимый вариант добавки к оладьям? Пишите в комментариях, очень любопытно узнать.

Оладьи с начинкой быстро готовятся, внутри они отлично пропекаются и тесто не остается сырым. Яблоки придают сочный и карамельный вкус домашней выпечке.

Всем рекомендую этот рецепт!

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