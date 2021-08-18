Яблочные оладьи без яиц: к чаю вкусно и быстро Готовится без терки, а главное, на скорую руку

Оладьи с яблоком можно готовить хоть круглый год. Я использую этот рецепт, когда мне хочется устроить чаепитие в кругу семьи или стоит цель — накормить сына яблоками. Он у меня не особо любит этот продукт в свежем виде. А вот от оладий с яблоками не отказывается никогда!
Рецепт, которым я хочу поделиться с вами в этом посте, является проверенным мною ни один год. Он простой, но оладушки будут вкусными. За его основу берется кефир. Процент жирности не играет роли. За счет добавления в тесто разрыхлителя, оладьи получаются пышные и нежные. По рецепту яйца не используются совсем.
В общем, если хочется что-то вкусненькое и приготовленное в домашних условиях, возьмите этот рецепт себе на заметку.
Рецепт оладий с яблоком:
1. Смешать кефир и пачку разрыхлителя.
Использовать рекомендую кефир примерно комнатной температуры.
2. Смесь посолить и добавить сахар.
Перемешивать сухие компоненты в кефире можно венчиком.
3. В тесто нужно добавить муку и хорошо перемешать.
Консистенция должна получиться, как у сметаны – в меру густой. При необходимости добавьте еще немного кефира.
4. Кожуру необязательно срезать с яблок — измельчить их нужно кубиками, размер такой, чтобы было удобно замешивать тесто и, конечно же, есть оладушки.
5. Яблоки добавить в тесто и перемешать его ложкой.
6. Жарить оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.
Выкладывать тесто удобно ложкой. Оно не будет растекаться и оладушки примут нужную форму. Размер – на ваше усмотрение.
Готовить оладьи нужно с двух сторон примерно по 3-4 минуты. Обжаривайте их на среднем огне. Они должны быть золотистого цвета с обеих сторон.
Тесто впитывает достаточно много растительного масла, поэтому при необходимости можно смело доливать его на сковороду.
Готовые оладьи можно подавать к столу. Мы любим дополнять их сахарной пудрой. А какой ваш любимый вариант добавки к оладьям? Пишите в комментариях, очень любопытно узнать.
Оладьи с начинкой быстро готовятся, внутри они отлично пропекаются и тесто не остается сырым. Яблоки придают сочный и карамельный вкус домашней выпечке.
Всем рекомендую этот рецепт!
Продукты:
кефир 300 мл;
разрыхлитель 1 ч. ложка;
сахар 1 ст. ложка;
щепотка соли;
мука 1,5 стакана;
яблоко 1 шт.
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