Скатерть-Самобранка

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Мясо под шубой: готовится просто, кушается с удовольствием!

Мясо под шубой! Приготовим мясо поду шубой. Очень быстро и просто готовить, а результат – сочный и вкусный обед. Обязательно попробуйте, точно понравится.

Мясо под шубой: ингредиенты

Мясо под шубой

Для мясной основы:

  • чуть больше половины килограмма куриной грудки
  • одна большая головка репчатого лука
  • по одной третьей чайной ложки соли и сладкой паприки
  • один помидор среднего размера

Для заливки:

  • три яйца
  • семьдесят грамм сыра
  • треть чайной ложки соли
  • три столовые ложки сметаны

Мясо под шубой: готовка

Мясо под шубой

Мясо под шубой: приготовления мясной основы

  • Берем куриную грудку, хорошенько моем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем кубиками среднего размера.
  • Мясо отправляем в глубокую емкость.
  • Репчатый лук моем, просушиваем и режем кубиками, соответствующими по размеру куриным.
  • В сковороде нагреваем небольшое количество растительного масла.
  • В разогретое масло запускаем порезанный лук и обжариваем его до полупрозрачности.
  • Полупрозрачный обжаренный лук отправляем в емкость с куриным мясом. Посолим и добавим паприку. Все тщательно перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились по мясу.
  • Специальную форму для запекания спрыскиваем растительным маслом.
  • Куриные кубики вместе с луком выкладываем в форму и выравниваем слой ложечкой.

Мясо под шубой – приготовим заливку:

  • Сыр натираем на крупной фракции терки.
  • Яйца вбить в глубокую пиалу.
  • Туда же отправляем сметану. Солим.
  • Затем добавляем сыр и все перемешиваем вилочкой.

Мясо под шубой: а теперь приступаем к последнему этапу

  • Мясо заливаем заливкой.
  • Помидор моем, сушим полотенцем и режем нетолстыми кружочками.
  • Помидорные кружочки аккуратненько выкладываем поверх заливки.
  • Духовку заранее разогреваем до ста девяноста градусов.
  • Отправляем туда форму с мясом и заливкой.
  • Запекаем блюдо приблизительно сорок минут. Ориентироваться нужно на цвет, если у блюда появился красивый золотистый оттенок, то пора снимать.

Мясо под шубой

  • Достаем форму из духовки. Разрезаем блюдо на порционные кусочки и несем на стол.

Великолепный аромат и аппетитный вид обязательно привлекут внимание всех.

Угощайте и угощайтесь!

Мясо под шубой: готово

Приятного аппетита!

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