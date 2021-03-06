Мясо под шубой: готовится просто, кушается с удовольствием!

Мясо под шубой! Приготовим мясо поду шубой. Очень быстро и просто готовить, а результат – сочный и вкусный обед. Обязательно попробуйте, точно понравится.
Мясо под шубой: ингредиенты
Для мясной основы:
- чуть больше половины килограмма куриной грудки
- одна большая головка репчатого лука
- по одной третьей чайной ложки соли и сладкой паприки
- один помидор среднего размера
Для заливки:
- три яйца
- семьдесят грамм сыра
- треть чайной ложки соли
- три столовые ложки сметаны
Мясо под шубой: готовка
Мясо под шубой: приготовления мясной основы
- Берем куриную грудку, хорошенько моем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем кубиками среднего размера.
- Мясо отправляем в глубокую емкость.
- Репчатый лук моем, просушиваем и режем кубиками, соответствующими по размеру куриным.
- В сковороде нагреваем небольшое количество растительного масла.
- В разогретое масло запускаем порезанный лук и обжариваем его до полупрозрачности.
- Полупрозрачный обжаренный лук отправляем в емкость с куриным мясом. Посолим и добавим паприку. Все тщательно перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились по мясу.
- Специальную форму для запекания спрыскиваем растительным маслом.
- Куриные кубики вместе с луком выкладываем в форму и выравниваем слой ложечкой.
Мясо под шубой – приготовим заливку:
- Сыр натираем на крупной фракции терки.
- Яйца вбить в глубокую пиалу.
- Туда же отправляем сметану. Солим.
- Затем добавляем сыр и все перемешиваем вилочкой.
Мясо под шубой: а теперь приступаем к последнему этапу
- Мясо заливаем заливкой.
- Помидор моем, сушим полотенцем и режем нетолстыми кружочками.
- Помидорные кружочки аккуратненько выкладываем поверх заливки.
- Духовку заранее разогреваем до ста девяноста градусов.
- Отправляем туда форму с мясом и заливкой.
- Запекаем блюдо приблизительно сорок минут. Ориентироваться нужно на цвет, если у блюда появился красивый золотистый оттенок, то пора снимать.
- Достаем форму из духовки. Разрезаем блюдо на порционные кусочки и несем на стол.
Великолепный аромат и аппетитный вид обязательно привлекут внимание всех.
Угощайте и угощайтесь!
Мясо под шубой: готово
Приятного аппетита!
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