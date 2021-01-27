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Пышки на кефире: идеальное лакомство на завтрак или полдник

Пышки на кефире получаются легкими, воздушными. Отличный вариант для семейного завтрака, полдника.

Пышки на кефире: ингредиенты

Пышки на кефире: идеальное лакомство на завтрак или полдник

  1. 1 (одна) шт – яиц
  2. 3 (три) ст. ложки – сахара
  3. 600 (шестьсот) гр – муки
  4. ½ ч. ложки – соли
  5. 300 (триста) мл – кефира
  6. Растительное масло для жарки
  7. ½ ч. ложки – соды

Рецепт пышек на кефире:

Пышки на кефире: идеальное лакомство на завтрак или полдник

  • В глубокую посуду вбейте яйцо. Посолите, взбейте слегка. Затем добавьте кефир, сахар и соду. Перемешайте
  • Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким. Дайте тесту постоять минут двадцать. Затем раскатайте в тонкий пласт 6 мм толщиной
  • Пласт разрежьте на полосы шириной в 5 см
  • Каждую полоску разрежьте на средние кусочки, например на ромбы
  • Посередине каждого ромбика надрез. Через надрез выверните одну сторону. Формируйте пышку и обжаривайте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета

Пышки на кефире перед подачей посыпьте сахарной пудрой!

Пышки на кефире: идеальное лакомство на завтрак или полдник

Вот такой быстрый и легкий рецепт! Под силу даже начинающей хозяюшке! Обязательно возьмите такой рецепт на заметку. Я думаю у каждой хозяйки должен иметься таковой. Подавать с любимым вареньем, сметаной, ряженкой. На здоровье!

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