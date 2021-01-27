Пышки на кефире: идеальное лакомство на завтрак или полдник

Пышки на кефире получаются легкими, воздушными. Отличный вариант для семейного завтрака, полдника.

Пышки на кефире: ингредиенты

1 (одна) шт – яиц 3 (три) ст. ложки – сахара 600 (шестьсот) гр – муки ½ ч. ложки – соли 300 (триста) мл – кефира Растительное масло для жарки ½ ч. ложки – соды

Рецепт пышек на кефире:

В глубокую посуду вбейте яйцо. Посолите, взбейте слегка. Затем добавьте кефир, сахар и соду. Перемешайте

Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким. Дайте тесту постоять минут двадцать. Затем раскатайте в тонкий пласт 6 мм толщиной

Пласт разрежьте на полосы шириной в 5 см

Каждую полоску разрежьте на средние кусочки, например на ромбы

Посередине каждого ромбика надрез. Через надрез выверните одну сторону. Формируйте пышку и обжаривайте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета

Пышки на кефире перед подачей посыпьте сахарной пудрой!

Вот такой быстрый и легкий рецепт! Под силу даже начинающей хозяюшке! Обязательно возьмите такой рецепт на заметку. Я думаю у каждой хозяйки должен иметься таковой. Подавать с любимым вареньем, сметаной, ряженкой. На здоровье!