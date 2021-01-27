Пышки на кефире: идеальное лакомство на завтрак или полдник

Пышки на кефире получаются легкими, воздушными. Отличный вариант для семейного завтрака, полдника.
Пышки на кефире: ингредиенты
- 1 (одна) шт – яиц
- 3 (три) ст. ложки – сахара
- 600 (шестьсот) гр – муки
- ½ ч. ложки – соли
- 300 (триста) мл – кефира
- Растительное масло для жарки
- ½ ч. ложки – соды
Рецепт пышек на кефире:
- В глубокую посуду вбейте яйцо. Посолите, взбейте слегка. Затем добавьте кефир, сахар и соду. Перемешайте
- Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким. Дайте тесту постоять минут двадцать. Затем раскатайте в тонкий пласт 6 мм толщиной
- Пласт разрежьте на полосы шириной в 5 см
- Каждую полоску разрежьте на средние кусочки, например на ромбы
- Посередине каждого ромбика надрез. Через надрез выверните одну сторону. Формируйте пышку и обжаривайте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета
Пышки на кефире перед подачей посыпьте сахарной пудрой!
Вот такой быстрый и легкий рецепт! Под силу даже начинающей хозяюшке! Обязательно возьмите такой рецепт на заметку. Я думаю у каждой хозяйки должен иметься таковой. Подавать с любимым вареньем, сметаной, ряженкой. На здоровье!
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