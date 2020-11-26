Торговка на рынке научила солить сало по новому рецепту. Теперь этот рецепт — мой фаворит

Этот продукт незаслуженно клеймят! Вокруг него огромное количество мифов, большинство из которых утверждают, что сало вредно.

Вот некоторые из мифов:

От сала полнеют.

Мы набираем вес только тогда, когда съедаем больше, чем тратим

В сале много вредного холестерина

Вдвое меньше холестерина, чем в сливочном масле

В сале сплошной жир

Сало — ценный источник питательных веществ дря кожи и волос

Думаю, что после этого сало будет реабилитировано.

У нас в холодильнике всегда найдется кусочек сала, лишний раз колбасы не куплю, сало, на мой взгляд, безопаснее.

Да и на нынешней системе питания, о которой я рассказывала чуть раньше, сало вообще в тему. Граммов 30 в день съедаю без опаски .Хотя по тому рецепту, что я делала, опаска, что тридцатью граммами не успокоишься, есть.

Мы всегда покупаем сало у одной женщины на рынке на протяжении уже нескольких лет. Оно у нее всегда очень свежее, вкусное, мягкое, нежное. А тут пришла, а соленого сала нет у нее. Говорит, что все разобрали, есть только свежее.

Тем более, у нас в городе возник какой-то дефицит с салом, при чем никто не знает, из-за чего он появился. Надо сказать, что мы всегда солили сало по-сухому, то есть обкладывали каждый кусок смесью соли, перца и чеснока.

А вот сало, которое покупали у той женщины, было в разы вкуснее. Раньше меня уже учили солить сало в рассоле, но все было не то. То слишком сложные ингредиенты, то танцы с бубнами. Ну я и попросила у нее рецепт.

А этот рецепт оказался до безобразия прст, по этому рецепту я попробовала сделать, теперь буду солить только так и не иначе.

Для того, чтобы посолить такое же вкусное и нежное #сало, надо взять литр холодной воды, размешать в нем стакан соли. У меня стакан на 200 граммов соли.

Залить сало так, чтобы рассол его покрывал полностью и убрать все в холодильник на 4 дня. Холод обязателен, тогда сало не закаляется, не окисляется. Сало легче воды и норовит все время всплыть, поэтому я его каждый день переворачивала.

Через 4 дня надо вынуть сало из рассола, смазать его натертым чесноком, поперчить, посыпать немного соли и снова убрать в холодильник на 1 день.

В холоде чеснок тоже не изменит своих свойств. Через день сало можно есть. Какое же оно получается вкусное. Хлеба не надо!

Конечно, друзья мои, большое значение имеет качество исходного сырья. Поэтому отнеситесь к этому процессу ответственно.

И пощупать его надо, чтобы ощутить ненужные прожилки. И припалить, чтобы не купить сало с запахом кабанчика. И потыкать его можно, если сало хорошее, оно легко прокалывается.