Бюджетный торт за 5 минут. Тает во рту, а не в руках: быстрый рецепт вкусного и мягкого торта

Один из легких рецептов торта, который сможет сделать даже начинающий кулинар. В качестве пропитки или крема берите любой джем, варенье, готовьте крем.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйца, 2 шт;
сахар, 6 ст.л;
масло сливочное размягченное, 100 г4
сметана, 250 ог;
соль щепотка;
разрыхлитель, 15 г;
мука, 230 г;
варенье, абрикосы или сухофрукты.
Процесс приготовления
Размягченное сливочное масло смешиваем с солью и сахаром, растираем массу до однородности.
Вводим в массу яйца и перебиваем все венчиком.
Добавляем риккоту или сметану, вымешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем достаточно густое тесто.
Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем.
Сверху можно выложить кусочки сухофруктов или дольки спелых абрикос, ягоды.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 35 минут.
Остывший пирог смазываем сверху абрикосовым джемом или другим вареньем.
Чтобы получилось еще вкуснее, сверху на джем можно выложить крем из взбитой густой сметаны и сахарной пудры или полить растопленным шоколадом.
Пирог очень пышный, влажный, нежный, можно даже резать на два коржа и формировать тортик с разными прослойками.
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