Бюджетный торт за 5 минут. Тает во рту, а не в руках: быстрый рецепт вкусного и мягкого торта

Один из легких рецептов торта, который сможет сделать даже начинающий кулинар. В качестве пропитки или крема берите любой джем, варенье, готовьте крем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 6 ст.л;

масло сливочное размягченное, 100 г4

сметана, 250 ог;

соль щепотка;

разрыхлитель, 15 г;

мука, 230 г;

варенье, абрикосы или сухофрукты.

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло смешиваем с солью и сахаром, растираем массу до однородности.

Вводим в массу яйца и перебиваем все венчиком.

Добавляем риккоту или сметану, вымешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем достаточно густое тесто.

Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем.

Сверху можно выложить кусочки сухофруктов или дольки спелых абрикос, ягоды.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 35 минут.

Остывший пирог смазываем сверху абрикосовым джемом или другим вареньем.

Чтобы получилось еще вкуснее, сверху на джем можно выложить крем из взбитой густой сметаны и сахарной пудры или полить растопленным шоколадом.

Пирог очень пышный, влажный, нежный, можно даже резать на два коржа и формировать тортик с разными прослойками.