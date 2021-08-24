Шарлотку больше не готовлю. Рецепт яблочного пирога проще и быстрее

Если вам надоела классическая шарлотка, предлагаю попробовать сделать пирог с яблоками по моему рецепту. Все готовится более проще, быстрее и получается даже вкуснее.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйца, 2 шт;
масло сливочное, 100 г;
сахар, 100 г;
ванилин по вкусу;
мука, 150 г;
разрыхлитель, 1 ч.л;
соль щепотка;
яблоки, 400 г.
Процесс приготовления
Размягченное сливочное масло соединяем с сахаром и ванилином, перетираем массу венчиком до растворения сахар.
Вводим яйца, перемешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, вымешиваем тесто.
Яблоки очищаем от кожуры (если любите со шкуркой, тогда оставляйте). Половину одного яблока оставляем, все остальное режем тонкими дольками.
Яблочные дольки смешиваем с тестом.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Оставленную часть яблока режем дольками и немного вдавливаем в тесто.
Верх пирога посыпаем сахаром и хорошо смазываем растопленным сливочным маслом.
Выпекаем пирог при 180 градусах около 30 – 40 минут. Смотрите по своей духовке, проверяйте готовность шпажкой.
Остывший пирог я посыпаю сахарной пудрой или смешиваю ее еще с корицей. Получается очень ароматный и вкусный, сладкий пирог.
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