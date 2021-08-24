Шарлотку больше не готовлю. Рецепт яблочного пирога проще и быстрее

Если вам надоела классическая шарлотка, предлагаю попробовать сделать пирог с яблоками по моему рецепту. Все готовится более проще, быстрее и получается даже вкуснее.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

масло сливочное, 100 г;

сахар, 100 г;

ванилин по вкусу;

мука, 150 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка;

яблоки, 400 г.

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло соединяем с сахаром и ванилином, перетираем массу венчиком до растворения сахар.

Вводим яйца, перемешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, вымешиваем тесто.

Яблоки очищаем от кожуры (если любите со шкуркой, тогда оставляйте). Половину одного яблока оставляем, все остальное режем тонкими дольками.

Яблочные дольки смешиваем с тестом.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Оставленную часть яблока режем дольками и немного вдавливаем в тесто.

Верх пирога посыпаем сахаром и хорошо смазываем растопленным сливочным маслом.

Выпекаем пирог при 180 градусах около 30 – 40 минут. Смотрите по своей духовке, проверяйте готовность шпажкой.

Остывший пирог я посыпаю сахарной пудрой или смешиваю ее еще с корицей. Получается очень ароматный и вкусный, сладкий пирог.