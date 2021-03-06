Гора вкуснейших котлет всего из 150 грамм мяса

Гора вкуснейших котлет — отличный вариант для сытного ужина, на всю семью! Капустные котлеты с мясным фаршем получаются сочными и нежными. Вы также можете сделать к ним и томатно-сметанный соус с чесноком и зеленью.

Гора вкуснейших котлет: подготовим необходимые ингредиенты

300 (триста) гр — капусты 2 (две) ст. ложки — сметаны 1 (одна) шт — яиц 150 (сто пятьдесят) гр — фарша 75 (семьдесят пять) гр — лука 1 (одна) ч. ложка — соли петрушка половина ч. ложки — соды половина ч. ложки — перца 50 (пятьдесят) гр — муки

Рецепт приготовления: