Гора вкуснейших котлет всего из 150 грамм мяса

Гора вкуснейших котлет — отличный вариант для сытного ужина, на всю семью! Капустные котлеты с мясным фаршем получаются сочными и нежными. Вы также можете сделать к ним и томатно-сметанный соус с чесноком и зеленью.
Гора вкуснейших котлет: подготовим необходимые ингредиенты
- 300 (триста) гр — капусты
- 2 (две) ст. ложки — сметаны
- 1 (одна) шт — яиц
- 150 (сто пятьдесят) гр — фарша
- 75 (семьдесят пять) гр — лука
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- петрушка
- половина ч. ложки — соды
- половина ч. ложки — перца
- 50 (пятьдесят) гр — муки
Рецепт приготовления:
- Тонко нашинкуйте капусту, лук мелко нарежьте
- Смешайте лук и капусту, залейте кипятком и оставьте на 2 минуты, после чего слейте воду
- Смешайте капусту и лук с фаршем, яйцом, мелко порубленной петрушкой, сметаной, содой, солью, перцем и другими специями по вашему вкусу. Можно добавить и укроп. Зелень никогда ничего не испортит
- Сформируйте котлеты
- Противень застелите пергаментом и выложите котлеты
- Духовку разогрейте до двухсот градусов и запекайте полчаса
- Подавайте их в сметано — томатном соусе. Я обычно тушу котлетки прям в соусе. Можно отдельно. К гарниру подавайте рис и картофель. Можно и с макаронными изделиями. Гора вкуснейших котлет на вашем столе! Готовьте с удовольствием и на здоровье.
Свежие комментарии