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Гора вкуснейших котлет всего из 150 грамм мяса

Гора вкуснейших котлет — отличный вариант для сытного ужина, на всю семью! Капустные котлеты с мясным фаршем получаются сочными и нежными. Вы также можете сделать к ним и томатно-сметанный соус с чесноком и зеленью.

Гора вкуснейших котлет

Гора вкуснейших котлет: подготовим необходимые ингредиенты

  1. 300 (триста) гр — капусты
  2. 2 (две) ст. ложки — сметаны
  3. 1 (одна) шт — яиц
  4. 150 (сто пятьдесят) гр — фарша
  5. 75 (семьдесят пять) гр — лука
  6. 1 (одна) ч. ложка — соли
  7. петрушка
  8. половина ч. ложки — соды
  9. половина ч. ложки — перца
  10. 50 (пятьдесят) гр — муки

Рецепт приготовления:

  • Тонко нашинкуйте капусту, лук мелко нарежьте
  • Смешайте лук и капусту, залейте кипятком и оставьте на 2 минуты, после чего слейте воду
  • Смешайте капусту и лук с фаршем, яйцом, мелко порубленной петрушкой, сметаной, содой, солью, перцем и другими специями  по вашему вкусу. Можно добавить и укроп. Зелень никогда ничего не испортит
  • Сформируйте котлеты
  • Противень застелите пергаментом и выложите котлеты
  • Духовку разогрейте до двухсот градусов и запекайте полчаса
  • Подавайте их в сметано — томатном соусе. Я обычно тушу котлетки прям в соусе. Можно отдельно. К гарниру подавайте рис и картофель. Можно и с макаронными изделиями. Гора вкуснейших котлет на вашем столе!
    Готовьте с удовольствием и на здоровье.

Гора вкуснейших котлет

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